Dentizione dei neonati, il trucco di una mamma divide gli utenti di TikTok

Voi come fate per la dentizione dei neonati?

Cosa fare per dare sollievo ai nostri piccoli che stanno mettendo i primi dentini? La dentizione dei neonati non è facile per loro, che soffrono davvero molto, ma non lo è nemmeno per mamma e papà, che non sanno mai come alleviare il disturbo. Una mamma ha deciso di svelare su TikTok un trucco che lei di solito usa con il figlio: ma gli utenti si dividono.

Fonte Pixabay

Taylor Eskridge è una mamma che condivide su TikTok non solo le giornate con suo figlio, ma anche piccoli trucchi per poter aiutare altri genitori. Tutti sono sempre alle prese con nuovi modi per risparmiare soldi e ottenere il massimo dei risultati.

Su TikTok ci sono molti consigli in tal senso. Taylor Eskridge voleva solo svelare cosa fa lei per risparmiare soldi e avere un rimedio che dà sollievo al suo piccolino giorno dopo giorno. Lei prepara degli snack fatti in casa che sono assolutamente utili per poter alleviare il dolore. Ma non tutti concordano con lei.

Taylor Eskridge ha condiviso a marzo il video in cui insegna a preparare dei bocconcini di yogurt gelato, al posto di andarli a comprare al supermercato. Ovviamente questi ultimi costano di più e quando si cresce un bambino questo può fare la differenza.

Se hai un bambino in fase di dentizione come me, prova questo trucco. Invece di comprare quei bocconcini di yogurt già pronti, ho comprato questo yogurt per un dollaro solo.

La mamma ha preso la confezione di yogurt fragola e banana per bambini, ha posizionato la carta da forno su una teglia, posizionato un po’ di prodotto e messo tutto a congelare.

Fonte TikTok taymarieesk

Questo trucco funziona con il fastidio da dentizione dei neonati

Sicuramente lo yogurt è sicuro per i bambini. E gli snack possono davvero dare sollievo alle gengive doloranti, così da tornare utile. Si sciolgono velocemente in bocca e quindi non sono rischiosi.

C’è però qualcuno che solleva qualche dubbio, perché potrebbero essere troppo piccoli e provocare potenziali danni ai bambini. Senza dimenticare che lo yogurt pare non sia gradito da tutti i genitori per qualità.