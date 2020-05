Dormire nel letto con la mamma fino a 3 anni fa bene al bambino I bambini che dormono fino ai 3 anni nel lettone con la mamma hanno dei benefici al cuore

Dormire nel lettone con la mamma fa bene o fa male al neonato? I pareri sono discordanti, tra chi dice che è un bene e chi dice che sia un male. Ma secondo un recente studio, l’abitudine di tenere nel letto il neonato può avere dei benefici per lo sviluppo del cuore del bambino.

A chiunque sia un genitore è capitato di pensare se sia un bene o un male dormire con il neonato o il bambino nel letto, tra mamma e papà. O magari solo con mamma e papà costretto a dormire sul divano o nella stanza del piccolo. C’è chi è convinto che faccia bene e lo tiene nel letto con se fino a che non si sente pronto a lasciare quella stanza e chi è categorico sul no. E chi, invece, stremato da notti insonni cede e permette al bambino di dormire nel letto.

Non tutti sono concordi sull’affermare che dormire con i bambini fa bene. C’è chi pensa che così facendo non li si abitua a essere autonomi, chi ha paura di un aumentato rischio di morte di soffocamento o di intimità abolita tra mamma e papà. Chi è favorevole, invece, sottolinea che così si ha il piccolo sotto controllo, che il neonato è più tranquillo e propenso a dormire di più durante la notte, facendo dormire anche mamma e papà più a lungo.

Dormire con un neonato oppure no? I pareri anche degli esperti sono discordanti. Adesso è arrivato un nuovo studio che propende per il sì. Secondo una ricerca realizzata dal dottor Nils Bergman dell’Università di Città del Capo, in Sudafrica, pubblicata sul DailyMail, pare che far dormire il bambino nel lettone con la mamma è un toccasana per la salute del piccolo. In particolare per i bambini fino a 3-4 anni.

I neonati nelle prime settimane di vita hanno bisogno di dormire sul petto della mamma e poi gli esperti consigliano di continuare con questa abitudine, per permettere al piccolo di migliorare lo sviluppo dei piccoli e ridurre lo stress che potrebbero provare trovandosi da soli a dormire nella loro cameretta.

Questa abitudine non ha solo effetti positivi sul rapporto tra mamma e neonato, ma anche sulla qualità del sonno del piccolo e sulla sua crescita.