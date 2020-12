Quando nasce un fratellino gli equilibri in famiglia possono iniziare a scricchiolare un po’. Il fratello o la sorella maggiore possono provare un po’ di gelosia, è assolutamente normale. Il problema è quando mamma e papà, ma anche nonni, parenti e amici, commettono errori che possono peggiorare la situazione.

Spesso i nostri figli ci chiedono dei fratellini. Ma quando nascono, le aspettative potrebbero essere diverse dalla realtà. Anche perché, soprattutto nei piccoli con meno di 3 anni, è difficile cedere il posto di figlio unico per condividere l’amore di mamma e papà con un altro pargoletto.

Un po’ di sana gelosia è assolutamente normale e non deve allarmare. Mamma e papà, però, insieme a tutti i grandi che vengono in contatto con il primogenito, devono fare molta attenzione a non commettere errori banali che potrebbero complicare la situazione.

Fino ai 3 anni i bambini che vedono arrivare un altro cucciolo in casa, potrebbero soffrire di sindrome di detronizzazione, che passa solo quando i bambini iniziano ad avere una loro vita anche fuori dalla famiglia. Ad esempio all’asilo.

Per aiutare anche i bambini piccoli ad accogliere il nuovo fratellino o la nuova sorellina, vi proponiamo un elenco di errori da evitare. Mi raccomando, è fondamentale!

Errori da non commettere quando nasce un fratellino

Non lasciare che il bambino sappia della nascita da altre persone che non sono i genitori. Evitare di far passare il nuovo fratellino o una nuova sorellina come compagno di giochi, perché è un bambino in carne e ossa che ha bisogno di attenzioni. Non tenetelo all’oscuro di quello che sta accadendo. Aspettate dopo la nascita che sia lui a voler vedere. Magari facendogli trovare un regalo da parte del nuovo arrivato. Evitate di dare attenzioni solo ed esclusivamente al neonato, escludendo il grande. Non costringetelo mai a prendere in braccio il fratellino. E non rimproveratelo se ha atteggiamenti di regressione. Mai mettere il piccolo in secondo piano. Quando fate qualcosa con lui, dedicatevi solo ed esclusivamente a quel momento. Continuate a ricordargli che lui piace tanto al fratellino: guarda come gli sorride!

Vedrete che seguendo questi consigli la gelosia del bambino sparirà!