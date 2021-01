Figli del lockdown: ecco quali sono i nomi più diffusi per i maschietti e le femminucce nel 2021

Figli del lockdown, così sono stati battezzati tutti i bambini nati durante il periodo di emergenza sanitaria. Volete sapere quali sono i nomi più trend per i maschietti e le femminucce del 2021? Durante la trasmissione radiofonica di Fabio Volo, Radio Dee Jay ha riportato una lista di nomi che stanno andando molto di moda per il nuovo anno.

Credit: pixabay.com

Classifica dell’anno 2020

Ricordiamo che nell’anno 2020, i nomi più diffusi sono stati:

Per i maschietti, Leonardo, Francesco e Alessandro, seguiti poi da Mattia, Lorenzo, Andrea, Gabriele, Riccardo, Tommaso ed Edoardo. Mentre per le femminucce, Sofia, Giulia e Aurora, seguiti da Alice, Emma, Ginevra, Giorgia, Greta, Beatrice e Anna. Gli stessi nomi in classifica anche nell’anno 2019.

I trend sono però cambiati per i figli del lockdown! Andiamo a guardare la nuova classifica diffusa dalla trasmissione radiofonica.

I nomi più diffusi per il 2021

Non è affatto un periodo facile per le neo-mamme e le future mamme. Affrontare la meravigliosa esperienza della maternità durante la Pandemia, può essere spaventoso. Dover andare negli ospedali, con il terrore di contrarre il Covid e consapevoli del fatto che i dottori sono stremati. La nascita è però simbolo di speranza. Nuove vite che arrivano al mondo, simboleggiando un nuovo inizio!

Ecco di seguito, la lista dei nomi più trend per l’anno 2021:

Credit: pixabay.com

Nomi femminili: Olivia, Teodora, Emma, Eva, Ava, Sofia, Isabella, Charlotte, Amelia, Mia, Tatiana, Zhavia, Luna, Camilla, Penelope, Zoe e Bella.

Credit: pixabay.com

Nomi maschili: Liam, Noa, Oliviero, William, Elia, James, Benjamin, Luca, Mason, Etan, Alessandro, Enrico, Jacob, Michele, Daniele e Logan.

Molti dei nomi nella lista sono ormai in classifica da anni, come per esempio Mia, Ava o Luna. Per i maschietti, invece, quest’anno ci sono più novità, come Etan, Elia o Mason!

Credit video: radiodeejay – YouTube

Voi avete già scelto il nome per i vostri bimbi? Si trovano tra quelli nella lista?