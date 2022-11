I motivi per i quali un fratello è la persona più importante della nostra vita

Un fratello è sicuramente la figura più importante e protagonista dei ricordi della nostra infanzia. Col passare del tempo impariamo quanto significhi per noi la sua presenza. Si arriva alla vecchiaia nella consapevolezza di ciò che ha rappresentato nella nostra vita fin dai primi anni della nostra esistenza.

Chiunque di noi potrà meditare sulla figura fraterna e pensarlo come un vero eroe, quello che ci difendeva dai bulli scuola o dai rimproveri dei genitori. É l’unico, oltre a loro che potrà condividere con noi i ricordi più belli.

Un fratello è il nostro più grande ammiratore e l’alleato più fedele, sarà sempre dalla nostra parte qualunque decisione prendiamo. Sarà il solo sempre presente anche nelle circostanze in cui la vita ci allontana. Lui sarà sempre li e il suo pensiero allo stesso modo.

Un fratello sarà in grado di custodire al sicuro tutti i nostri segreti e l’unico che potrà riservare per noi un posto importante nei suoi pensieri. Un fratello, o una sorella allo stesso modo, ci conosce così bene che potrebbe scegliere egli stesso il partner giusto per noi. Se crede che una persona non sia all’altezza per noi è perché ci conosce perfettamente. Infatti ci renderemo conto che avrà quasi sempre ragione.

Un fratello o una sorella saranno gli unici che riusciranno a tralasciare i nostri difetti senza farci neanche caso. Ci guarderà sempre con occhi diversi e i nostri difetti per lui saranno virtù.

Un fratello vorrà sempre essere al nostro fianco in tutto, perché farà sempre il tifo per noi. Ci appoggerà in ogni scelta e sarà sempre pronto a tendere la sua mano.

Insomma, quando pensiamo a un fratello, chiunque penserebbe alla persona più importante della sua vita. Quello che ci accomuna fin dalla nascita con lui è un legame troppo forte fatto di esperienze e ricordi importanti. Faremo sempre squadra con lui per tutta la vita insieme al resto della famiglia.

