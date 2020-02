la-difficile-gravidanza-di-Tori-e-Tyler-che-ha-portato-alla-nascita-di-Athena

La difficile gravidanza di Tori e Athena Mamma perde tre bambini e l'unica che rimane in vita, nasce a 23 settimane. I medici non le danno speranze, ma alla fine accade qualcosa di diverso da ciò che si pensava...

Tori Keller, dell’Alabama, aveva solamente diciannove anni, quando ha scoperto di essere in dolce attesa. Sia lei che il suo compagno, Tyler Hallman erano al settimo cielo e non vedevano l’ora di avere notizie del loro piccolo, con il primo controllo di routine.

I due hanno preso appuntamento dal loro medico e durante l’ecografia è venuta fuori tutta la verità. La giovane, era in dolce attesa di quattro bambini e la sua gravidanza sarebbe stata molto difficile.

A quindici settimane, è arrivata la prima triste notizia, poiché tre dei piccoli, stavano condividendo la stessa placenta e quindi per loro era impossibile sopravvivere ed infatti, uno dei piccoli era già senza vita.

“Ho dovuto andare avanti. Sapevo che non avrei potuto rinunciare ai miei bambini. Non sapevo cosa provare, ma sono andata avanti comunque.” Ha raccontato Tori in un’intervista.

A diciannove settimane, durante un altro controllo, è venuta fuori l’altra triste notizia, anche gli altri due piccoli, avevano perso la vita e nel grembo materno, ne rimaneva solamente uno in vita.

La giovane mamma era determinata a portare a termine la gravidanza per la bimba che le era rimasta, ma a venti tre settimane, i medici hanno dovuto sottoporla ad un cesareo d’urgenza poiché aveva delle contrazioni e non sono riusciti a fermarle.

Una notizia, che ha spezzato i cuori dei due genitori, che speravano in qualcosa di diverso. La piccola Athena, è nata il due gennaio del 2017 e pesava solamente cinquecento grammi. Era piccolissima e i medici non sapevano se sarebbe riuscita a sopravvivere, ma nonostante tutto, lei non ha mai smesso di lottare.

I suoi occhi erano chiusi e vederla era davvero incredibile. Quando Tori l’ha potuta prendere in braccio per la prima volta è scoppiata a piangere, poiché sapeva che forse sarebbe stata l’unica. Alla fine, però, è arrivato il miracolo anche per questa famiglia. Athena ha superato tutte le difficoltà.

Oggi, ha tre anni e nonostante ciò che si pensava, è riuscita ad andare avanti. I genitori sono molto orgogliosi di lei e di tutti i progressi che è riuscita a fare. Una storia incredibile… Questa bambina è una vera forza…

