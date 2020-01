La scelta di Jennifer Lake per il suo amato bambino In memoria di Jennifer Lake e della scelta che ha preso per il suo bambino..

Jennifer Lake era una ragazza come tutte le altre, che viveva in Idaho. Era giovane, solare ed intraprendente. Amava uscire, ma soprattutto amava la vita. Era fidanzata e tutto stava procedendo bene. Un giorno, l’adolescente ha iniziato ad avere strani malesseri. Accusava dei forti mal di testa e non riusciva a stare molto sveglia.

Per questo motivo, la madre ed il padre hanno deciso di portarla da un medico per un controllo. E’ stata sottoposto ad una risonanza, ma i risultati sono stati terribili.

Jennifer aveva un astrocistoma di tre centimetri. Era un tumore alla testa e per questo, la sua situazione era diventata molto grave. Non aveva molte possibilità.

I medici, sin da subito hanno informato la famiglia che doveva essere sottoposta a dei cicli di chemioterapie, ma che molto probabilmente l’avrebbero aiutata a sopravvivere per altri due anni. Non aveva possibilità di vita.

La famiglia era a pezzi per questa notizia, non sapeva proprio come fare per aiutare la loro amata bambina. Un giorno però, è accaduto qualcosa di incredibile, che ha sconvolto tutti. Jennifer ha scoperto di aspettare un figlio. Ecco il video della storia di seguito:

Da quando era molto piccola aveva questo desiderio ed infatti quando ha saputo di essere in dolce attesa, era al settimo cielo. Purtroppo però, doveva prendere una decisione molto importante.

Jennifer doveva scegliere se continuare le chemioterapie e quindi interrompere la gravidanza, oppure fermare i trattamenti e portarla avanti, sapendo che il tumore avrebbe colpito tutto il suo corpo. Con l’amore di una madre, ha deciso di portare avanti la seconda opzione e quindi, far nascere il suo bambino.

A novembre del 2011, il piccolo Chad Michael è venuto al mondo e sei giorni dopo, è potuto tornare a casa con sua madre. La giovane mamma sapeva bene qual’era il suo destino ed infatti, subito dopo il parto, ha detto: “Ho finito, ho fatto quello che dovevo. Il mio bambino è al sicuro e sta bene!”

Dodici giorni dopo, Jennifer è andata via per sempre da questo mondo, lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Il figlio sta crescendo con l’amore di Nathan, il papà e dei suoi nonni. Tutti fanno in modo di ricordare Jennifer e ciò che ha fatto per il suo bambino. Una storia che ci ha commosso…

Potete leggere anche: La storia di Sharran..