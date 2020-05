La storia di Daljinder, che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso La storia di Daljinder, una delle madri più anziane al mondo

Essere madre, è una gioia che la maggior parte delle donne, vorrebbe provare nella vita. Ecco perché, oggi abbiamo deciso della storia di una signora, chiamata Daljinder Kaur, che è stata conosciuta in tutto il mondo, per essere diventata mamma a settanta due anni.

Ovviamente, dare alla luce un bimbo a quell’età non è una cosa molto semplice. Infatti, i medici dicono che i figli si devono mettere al mondo quando si è abbastanza giovani. Daljinder, però, insieme a suo marito sono stati sposati per più di cinquant’anni e non sono mai riusciti a fare un figlio. Per la donna, questa cosa le portava molta tristezza. Diventare mamma, era il sogno della sua vita. Nel 2014, è andata in un ospedale specializzato nel trattamento in vitro ed è riuscita a convincere i medici, a sottoporla a questa fecondazione. I dottori, inizialmente erano molto titubanti, ma alla fine hanno deciso di provare ad esaudire il sogno di questa signora. Dopo due anni e dopo tre trattamenti, Daljinder è riuscita a dare alla luce il suo bimbo, Arman, il diciannove aprile 2016. Ovviamente, poco dopo aver partorito, è diventata una delle coppie di genitori più anziani al mondo, visto che lei aveva settanta due anni ed il marito ottanta. La sua storia ha sorpreso tutti, visto che è riuscita a fare un parto naturale ed anche ad allattare i suo piccolo, per diversi mesi. Per noi, parlare di questo è stato del tutto incredibile. Non sentiamo spesso storie del genere.

La stampa, ha incontrato Daljinder, quando suo figlio ha compiuto un anno e questa mamma ha fatto delle dichiarazione davvero sorprendenti.

La donna, ha dichiarato che la maternità era più difficile di quanto si aspettasse, ma che nonostante tutto, lei e suo marito non avevano alcun rimpianto. Il loro sogno si era avverato dopo tanto.

Essere madre a quell’età non è facile, ma noi non possiamo fare altro che fare gli auguri a questa dolce famiglia.

La speranza è sempre l’ultima a morire… Aiutateci a mandare questo messaggio con i vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: La mamma più anziana del mondo dà alla luce due gemelli a 70 anni