Una mamma si suicida a 21 anni, gettando nello sconforto tutte le persone che le volevano bene. La sua storia ha colpito al cuore moltissime persone, che nel leggere quello che le è successo non hanno potuto far altro che commuoversi di fronte a una situazione come quella che questa giovane ragazza ha dovuto affrontare.

Fonte Pixabay

Questa è la storia di Casey Thornhill, una ragazza di 21 anni morta suicida. La giovane mamma amava alla follia il suo piccolo Noah, ma nonostante l’amore provato per il figlio ha deciso di uccidersi poco prima di Natale.

La ragazza, che viveva a Beighton, in Inghilterra, aveva provato a chiedere aiuto, ma le sue condizioni di salute sono state sottovalutate da molti. Era diventata mamma da 3 anni: Casey soffriva di disturbo borderline della personalità.

La famiglia, il piccolo Noah e il suo fidanzato non hanno potuto far niente per salvare questa giovane mamma. A causa del disturbo emotivo di cui soffriva, forse accentuato dalla nascita del figlio, le sue condizioni sono presto precipitate.

La donna soffriva di instabilità emotiva, pensieri confusi, percezione della realtà alterata, crisi di pianto, instabilità nelle relazioni, difficoltà ad affrontare gli imprevisti. Anche se apparentemente tutti credevano che Casey stesse bene, in realtà soffriva profondamente.

Posted by RIP Casey Thornhill on Sunday, December 20, 2020 Fonte Facebook RIP Casey Thornhill

Giovane mamma si suicida a 21 anni per i disturbi di cui soffriva

Anche chi le è stato accanto fino all’ultimo non ha potuto far niente per lei, perché questo male oscuro l’ha divorata dall’interno, non permettendo a nessuno di fermare la sua mano.

Fonte Pixabay

Noah crescerà orfano di mamma, senza quella donna che lo amava più di ogni altra cosa. Ma che di fronte ai disturbi mentali di cui soffriva non ha potuto far niente per cercare di vederlo crescere. E ha lasciato questa vita per non dover più soffrire.