Neonato arrotola i capelli della mamma: cosa vuol dire?

Capita spesso di vedere immagini di bambini piccoli che si divertono a giocare con ciocche delle chiome di chi li tiene in braccio. In particolare della figura materna. Un gesto non fatto a caso, ma che porta con sé un significato ben preciso. Cosa vuol dire quando un neonato arrotola i capelli della mamma tra le sue piccole dita?

Fonte foto da Pixabay

Devi sapere che ogni bambino quando viene al mondo ha un suo linguaggio ben preciso. Non parla, ma si esprime in altri modi. Perché non solo con le parole si comunica, ma anche con il corpo.

Ad esempio un neonato parla con il pianto, per esprimere i propri stati d’animo, anche se spesso le lacrime sono difficili da decifrare e sembrano tutte uguali. Ma ci sono anche altri modi con cui il neonato comunica con le figure di riferimento nei primi mesi di vita.

Capita spesso nei primi giorni di vita che tenendo il proprio bambino in braccio la mamma debba fare i conti con piccole manine che tirano i capelli. Cosa significa?

Se per la mamma e la sua acconciatura può essere fastidioso, perché spesso le carezze si trasformano in vere e proprie tirate di capelli, il messaggio che il bambino sta cercando di passarci è un altro.

Fonte foto da Pixabay

Neonato arrotola i capelli della mamma: ecco il significato che forse nessuno conosce

Secondo il linguaggio del corpo, il tirare i capelli della mamma, senza troppa forza, ma solo giocarci e tenerli in mano, è un segnale normale e incoraggiante del rapporto che si sta instaurando con il piccolo.

Fonte foto da Pixabay

Lascialo fare. È uno di quei comportamenti auto-calmante che potrebbero sembrare un po’ strani agli estranei, ma non è uno di quelli che devi scoraggiare.

Sta cercando di calmarsi e i nostri capelli sono il calmante ideale. Non fermiamoli se funziona e se non ci fanno male, ovviamente.