Un bambino non mangia il cibo della mensa perché vuole portarlo alla sua mamma

La storia che stiamo per raccontare è davvero molto toccante e vede come protagonista un bambino molto piccolo e dalla grande sensibilità. Il bimbo di nome Mateo si trovava all’asilo e quel giorno come sempre era arrivata l’ora di mangiare.

Tutti i bambini si misero felici sui banchi per consumare il cibo della mensa tutti insieme. Ad un certo punto però accadde una cosa davvero singolare. Il piccolo protagonista della vicenda prese il cibo e lo mise in un sacchetto che poi ripose dentro il suo zaino.

Quel giorno i bambini stavano mangiando del riso con il pollo, un piatto tipico nel sud America. La maestra incuriosita dalla cosa si avvicinò a Mateo e con molta dolcezza gli chiese come mai non stesse mangiando e perché stava mettendo il suo pranzo nello zaino.

L’insegnante del bambino che aveva immaginato cosa stesse accadendo prese il cellulare e girò un video della scena. Le immagini di quel dolcissimo bambino fecero il giro del web e tutti si erano commossi nel vederle.

Il bimbo felice e per niente infastidito dalla domanda della maestra rispose sorridendo che stava conservando il suo pranzo per poterlo portare alla sua mamma. Si trattava senza dubbio di un gesto di grande amore del piccolo nei confronti della sua adorata madre.

I bambini con la loro spontaneità ci stupiscono continuamente. Sono capaci di mostrare una sensibilità incredibile e una grande maturità. Ovviamente non ci sarebbe nessun amore al mondo più grande di quello che si può provare per la propria mamma.

L’amore che i figli provano per le loro madri è senza dubbio il miracolo più grande che abbiamo la fortuna di vedere e toccare con mano. Non esiste un legame in natura come quello che vive una madre con il proprio figlio e questa storia ne è senza dubbio la dimostrazione.

