Belen Rodriguez confessa di non sapere quanti soldi possiede sul suo conto corrente

Belen racconta se stessa e partendo dal suo passato e riconosce di aver sudato molto per raggiungere il successo. Dopo una lunga e tortuosa strada oggi è giunta a noi per quella che è e ci tiene a raccontare quanto per lei i soldi non siano una priorità.

Maria Belen Rodriguez è una modella argentina di 38 anni che vive ormai da anni in Italia. Ad oggi lavora come presentatrice e inviata nel programma de “Le Jene” che, come ogni edizione, sta riscuotendo davvero un enorme successo.

Attraverso i suoi racconti però abbiamo potuto apprendere che la vita per lei non è stata sempre facile. Infatti quando parla del suo percorso ammette che è stato lungo e pieno di ostacoli. Quando arrivò in Italia per la prima volta era convinta che potesse lavorare come modella invece tutto il suo lavoro si riduceva a quello di ragazza immagine nelle discoteche.

Belen ci teneva a precisare che il suo non era il lavoro di cubista, era un ruolo che non aveva mai ricoperto. Viveva in affitto, in una casa piccolissima, che divideva con altre ragazze con le quali però non strinse mai un grande rapporto di amicizia. Per questi motivi, delusa, decise di tornare in Argentina dove fortunatamente riuscì a riportare un po’ di soldi anche per aiutare la famiglia. Infatti l’euro nel suo paese valeva tantissimo.

Dopo quell’esperienza a Riccione decise di tornare nuovamente in Italia ancor più speranzosa e si mise a lavorare per un’agenzia di Bologna. Furono proprio quelli gli anni della svolta. Aveva iniziato a lavorare sempre di più nel mondo della moda finché divenne famosa. Ad oggi fa un lavoro che la gratifica molto e la rende orgogliosa di tutti gli sforzi compiuti in passato. Il merito sicuramente va alla sua straordinaria bellezza e oggi è di sicuro una presentatrice molto brava, amata e seguita dal pubblico.

Oggi Belen ammira dall’alto tutto il lavoro compiuto in questi anni. Senza dubbio il suo talento è stato ripagato, è una donna famosa e molto ricercata. É di sicuro felice dei suoi risultati ma ama parlare di se come persona semplice e molto umile.

Belen racconta di non interessarsi molto a quanto possa esserci sul suo conto corrente, per lei i soldi non sono un problema anche se ammette che le hanno dato molta felicità. La modella racconta persino di non essere nemmeno a conoscenza di quanto ci sia sul suo conto corrente. Infatti non riconosce nel denaro una priorità e ritiene che i suoi interessi e la sua felicità non si concentrino intorno a questo.

