Scopriamo insieme gli abiti da sposa 2021 e prepariamo la nostra lista dei desideri. Non mancano tendenze über-chic, da larghe balze a maniche romantiche.

E ancora, abiti da festa con macrame, bottoncini e perle. Se state pianificando il vostro matrimonio o volete solo un po’ sognare, ecco i trend dell’abito più bello della vostra vita.

Abiti da sposa corti

Se il lungo non vi attira oppure cercate un abito per sfoggiare un paio di scarpe bellissime, sappiate che il prossimo anno gli abiti da sposa corti saranno una tendenza.

Un abito bianco corto è sempre perfetto e molto chic.

Potete scegliere un tailleur in taffetà, maniche a tre quarti e scollo a barca oppure un abitino senza spalline in tulle leggero, ricamato con merletti e gonna ampia longuette.

Le mantelle

Gli abiti da sposa 2021 saranno abbinati a mantelle o mantelli sinuosi, leggeri e ricamati, che sostituiscono il velo tradizionale.

L’effetto visivo è bellissimo e molto particolare.

Il mantello – che sia lungo o corto – risolve anche il problema del coprispalle da indossare nella chiesa durante la cerimonia, poiché copre le spalle, creando però l’effetto del velo.

Potete scegliere uno stile minimalista con un mantello trasparente oppure uno stile pomposo con un mantello lungo decorato con perline e merletti.

Le increspature

Se volete essere delle spose romantiche e da favola, sappiate che un abito con una grande gonna increspata potrebbe essere lo stile giusto per voi.

Questo dettaglio degli abiti da sposa 2021 è frizzante e molto femminile.

Una gonna arricciata aggiunge dimensione a una silhouette a sirena, mentre una gonna ampia fatta con balze ricche a cascata è sia stravagante che alla moda.

Tessuto crêpe

Tra i trend degli abiti da sposa 2021 ce n’è anche per le spose dallo stile più moderno.

Gli abiti in crepe, puliti e minimalisti, danno un tocco di eleganza ma senza sfarzo, poiché si tratta di un tessuto liscio e che da al taglio del vestito una forma delineata e precisa.

Il crepe è una stoffa strutturata, ma anche abbastanza leggera da essere indossata in ogni stagione.

Una bellissima gonna lunga a campana in crêpe bilancia un corpetto o delle maniche molto decorate e corpose.

Maniche a sbuffo e super decorate

Un altro trend degli abiti da sposa 2021 sono le maniche, che diventano un dettaglio super eccentrico.

Che si tratti di maniche a campana retrò, grandi maniche a sbuffo o ricamate con pizzi, perle o punti luci, queste ultime sono le protagoniste del vostro abito da sposa.

Le maniche strutturate sono indicate per una sposa contemporanea, a cui piace un design moderno e architettonico.

Le maniche fluttuanti sono ideali per le spose boho contemporanee. Le maniche eleganti possono essere il modo perfetto per aggiungere personalità e fascino a un look semplice e chic.

Sottili scintille

Cambia un po’ il concetto di luce sugli abiti da sposa 2021. Non puntate su cristalli e pietre super brillanti, ma piuttosto su un luccichio discreto sotto forma di tulle glitterato.

Sì anche a paillettes tono su tono e perline, no invece ai decori metallici esagerati delle stagioni passate.

Se scegliete questo stile, abbinate al vostro abito brillante accessori minimi; lasciate che sia l’abito a parlare di voi.

Un abito brillante è perfetto se realizzato con gonne soffici e morbide, declinate in stile boho, più classico o moderno.

I pantaloni

Per le spose alle quali piace cambiare stile, i pantaloni potrebbero essere l’alternativa all’abito da sposa migliore.

Per le tendenze abiti da sposa 2021, potete abbinare il pantalone bianco, in morbido tessuto di seta il pizzo allover, le maniche staccabili e il tessuto scintillante.

Le scollature squadrate

Lo stile dello scollo squadrato è nitido e geometrico, lusinga facendo intravedere le clavicole e le spalle ed è un vero ritorno al passato.

Originariamente popolare in epoca rinascimentale, le scollature squadrate hanno da allora fatto un grande ritorno.

Questa tendenza degli abiti da sposa 2021 funziona per quasi tutti gli stili.

Lo scollo a barca sta bene su un abito classico con il raso pesante, con il romantico pizzo floreale o il tessuto moderno crepe.

Gli abiti sottoveste

Reso famoso da icone di stile come Kate Moss e Caroline Bessette-Kennedy negli anni ’90, gli abiti sottoveste diventano quest’anno una possibilità anche per le spose.

L’abito semplicissimo di raso che sfuma la lunga gonna in una curva morbida e perfetto per le nozze più formali.

L’abito da sposa sottoveste, con uno stile arioso, con spalline sottili, è indicato per le spose semplici, a cui non piace l’eccentricità.

Su questo tipo di abiti da sposa potete aggiungere un top in pizzo o delle maniche staccabili e decorate.

Gonne a strati

Se sei alla ricerca di un vestito con un tocco in più ma non vuoi il fastidio di una gonna esageratamente ampia o di uno strascico lungo, la soluzione è una gonna a strati.

Questo stile aggiunge volume e dimensione, ma non peso, a un corpetto semplice, con spalline sottili oppure un corpetto dolcevita e maniche all’americana, di raso e velo.

Le sfumature pastello stravaganti

Quest’anno, non andrà solo il bianco latte o il bianco ottico, ma potrete aggiungere le sfumature del vostro colore preferito.

Che sia rosa o blu, questa tendenza stravagante è adatta alle spose che desiderano un elemento di sorpresa per il proprio look da matrimonio.

Dopo mesi di preoccupazioni durante gli scorsi mesi di lockdown, le spose necessitano di stili divertenti, giocosi e avventurosi che esprimano la loro individualità e felicità.

Le designer di abiti da sposa concordano sul fatto che ci sarà un boom di tonalità pastello per abiti da sposa.

Questo è vero anche per i vestiti delle damigelle d’onore.

Non solo, potrebbe esserci anche il ritorno degli abiti da sposa neri per un look glamour e drammatico.

Gli accessori abiti da sposa 2021

Tra le altre tendenze di quest’anno, ci saranno i dettagli a fare la differenza sugli abiti da sposa.

Fiocchi, colletti in pizzo, e sangallo taglio laser. Si tratta di dettagli baby, che donano all’abito una delicata nota di femminilità.

Le trasparenze, soprattutto sugli abiti a sirena oppure con la gonna che ricade liscia, saranno bellissime con preziosi broccati, ricami floreali e giochi di vedo non vedo.