Fermagli per i capelli, foulard, cappotti, ecco tutti gli accessori vintage che non possono mancare nel vostro armadio

Gli accessori vintage aggiungo tantissimo fascino al nostro outfit e non a caso sono sempre super ricercati. Questi ultimi, diciamoci la verità, sono proprio bellissimi.

La cinta in vita, il cappotto, i gioielli elaborati, ogni pezzo in stile retrò aggiunge quel tocco di stile che migliora una semplice camicetta oppure una classica gonna nera.

Gli occhiali da sole in stile vintage

Il primo degli accessori vintage che ci viene in mente sono gli occhiali da sole con la forma a farfalla.

Sono facili da indossare, si abbinano a qualsiasi outfit, essendo semplici, ma molto femminili ed eleganti.

Puoi indossare un paio di occhiali da sole neri con un outfit composto con gonna di pelle, maglietta e stivali crocco.

Per essere un accessorio davvero evergreen, scegli un paio di occhiali che abbia una combinazione di colori neutri, come il nero, il color tartaruga oppure crema.

Potrete così indossarli in qualsiasi stagione dell’anno, per sempre e con qualsiasi outfit.

Se desideri fare un salto nel passato, scegli un paio di occhiali in un colore straordinario come un rosso ciliegia o una tonalità verde menta.

Infatti, più gli occhiali da sole sono sono colorati, più forte è l’atmosfera vintage che trasmettono.

La cintura a vita alta

La cintura a vita alta si indossava sugli abiti, per creare la classica silhouette femminile a clessidra delle ragazze pin up e le starlette di Hollywood.

Questo tipo di cintura è tornata di moda, si usa per stringere la vita quando si indossano maglioni oversize o i cardigan che non hanno i bottoni.

Basta allacciare la cintura intorno alla parte più stretta della vita e il gioco è fatto. Per uno stile vintage, scegliete una cintura di pelle che contrasta con i colori dell’outfit.

In questo modo, la cintura attirerà l’attenzione sulla tua vita quasi immediatamente. Perfetta è anche la cintura fatta con la fascia elastica e con fibbia metallica o decorata con strass.

Cappellino con la veletta

Tra gli accessori vintage preferiti c’è sicuramente il cappellino con la veletta, molto chic e formale.

Questo cappello è un must per le occasioni speciali e il velo, molto femminile, aggiunge un quel tocco di vibrazioni vintage che cercavate.

Potete indossare questo cappello con outfit eleganti e formali, come un tubino nero, un abito con gonna a ruota oppure con un completo blazer e gonna midi.

I pantaloni di pelle

Un’altro pezzo che non può mancare nel tuo armadio se adori lo stile retrò, sono i pantaloni di pelle.

Scegli un modello con una vestibilità a gamba dritta, che sono eleganti e moderni già da soli, ma ancora di più se abbinati a un blazer a quadri oversize e maglioni con stampe.

Anche il dolcevita sottile e gli stivali in vernice bianca sono perfetti con il pantalone di pelle, per un risultato elegante.

Borsa di pelle color cammello e it bag

Tra gli accessori vintage che devi avere assolutamente vi la borsa di pelle color cammello – o cuoio – e la it bag, con stampa a scacchiera per esempio.

Sono borse classiche, ma bellissime da vedere su qualsiasi tipo di outfit, come su una

una giacca di vernice, cintura e pantaloni di pelle marrone.

La borsa color cammello, che sia una tracolla, un secchiello oppure una handle bag, si abbina su cappotti di lana tono su tono, blu oppure neri.

Puoi indossare una bella borsa di pelle cammello o la it bag con il giubbotto di jeans, su un outfit casual o sportivo, senza problemi.

Cappotto di lana lungo al ginocchio

I cappotti larghi e morbidi color cammello oppure anche blu scuro sono senza tempo, bellissimi, caldi e perfetti per un look vintage e allo stesso tempo moderno.

Anche il cappotto a doppiopetto nero è un altro tra gli accessori vintage da tenere nell’armadio e da indossare per qualsiasi tipo di occasione.

Scarpa col tacco e cinturino

Chi ama il gusto retrò sa benissimo che il tacco è indispensabile, le donne dagli anni Venti in poi lo indossavano sempre, era la scarpa femminile per eccellenza.

In particolare, le décolleté con cinturino sono il modello perfetto se vuoi aggiungere un tocco vintage a un paio di pantaloni cropped eleganti, per esempio.

Li potete indossare anche con una gonna a portafoglio oppure semplicemente con i jeans skinny o a palazzo.

Collana di perle

Le perle sono senza tempo e possono aggiungere un tocco sofisticato a qualsiasi look, vintage oppure super di tendenza.

Puoi aggiornare questo gioiello, pensando a nuovi modi per indossarlo.

Puoi avvolgere la collana di perle intorno al polso o indossare più collane insieme, creando strati sullo scollo.

Fermagli per capelli con il fiore

Le mollette floreali sono accessori vintage sfiziosi, che con facilità migliorano la capigliatura.

Puoi indossare questo tipo di mollette anche in autunno, se i decori sono fioriture color arancione e in inverno, se i fiori sono bianchi.

Indossate una molletta fiorita grande su di un lato, se volete lasciare i capelli lunghi sciolti, altrimenti sistemate le mollette piccole per fermare uno chignon.

Guanti di pizzo

I guanti di pizzo sono un fantastico accessorio da indossare quando vogliamo davvero spezzare il trend del momento con un accessorio d’effetto.

Scegli guanti corti al polso in tonalità più chiare – come il bianco sporco – per completare i tuoi look da giorno di ispirazione vintage.

Potete indossare questi guanti con qualsiasi outfit, anche se particolari, risultano comunque un accessorio basic.

Il girocollo con gli strass

Che dire, un girocollo con gli strass è perfetto per essere super scintillante.

Questo gioiello è tra gli accessori vintage più eleganti, che potete aggiungere su un abito elegante lungo, se volete stupire.

Per un gusto davvero retrò, dovete però scegliere un girocollo piuttosto alto e non sottile.

Il foulard vintage

Il foulard è un classico tra gli accessori vintage, più noti e famosi.

Quest’ultimo si adatta a qualsiasi tipo di outfit e si può portare in inverni, se più grande e in primavera o in estate, se più piccolo e sottile.

Indossa il foulard sulla testa, oppure intorno al collo al posto della collana, a seconda dello stile che volete creare.

La borsa satchel

Infine, la borsa satchel ovvero la borsa a cartella è un pezzo vintage con quale potete giocare.

Scegline una del colore preferito, magari con motivi carini o stravaganti altrimenti in pelle.

Questa borsa è un elegante accessorio autunnale, ma è anche molto utile per portare con te le tue necessità, anche il computer.