Comoda e pratica, ecco come abbinare la felpa corta, per creare outfit da tutti i giorni, semplici ma alla moda, adatti anche per andare in ufficio o uscire con le amiche.

Quando indossate una felpa crop, puoi decidere di lasciare la pancia leggermente scoperta con un pantalone a vita alta o puoi creare un layering, abbinando sotto una canotta o una camicia lunga.

Come abbinare la felpa corta con la giacca

La felpa corta si può aggiungere facilmente a un outfit semi formale. Puoi, quindi, mettere la tua felpa sotto a un blazer oversize ma anche regular.

Per essere ancora più casual, oltre alla felpa, aggiungete un altro dettaglio relaxed, come ad esempio un paio di sneakers bianche, che stanno sempre bene su tutto.

Abbinate poi un paio di pantaloni sartoriali, della stessa tonalità della giacca. Per un tocco di eleganza in più, puntate su accessori lucidi.

Quindi, stivaletti lucidi con tacco a stiletto oppure una borsa crocco hobo, comoda da indossare in spalla.

Se intendi vestire un look assolutamente comodo e poco impegnativo, puoi anche sovraccaricare l’aspetto casual al tuo outfit.

Dunque, prova a indossare una felpa oversize con la cerniera sopra alla tua felpa corta, insieme a un paio di jogger a vita alta oppure un paio di jeans boyfriend.

Altrimenti, indossa sempre un blazer, ma questa volta fatto dello stesso tessuto della felpa.

Quest’ultima, meglio se è in tinta unita è un po’ più leggera, per ottenere una stratificazione equilibrata.

Abbinamenti con la gonna

Come abbinare la felpa corta se non con la gonna, se vuoi ottenere un outfit molto trendy, ma allo stesso tempo rilassato e semplice.

Felpa e minigonna sono un’accoppiata perfetta, si tratta di un accostamento stiloso, ma la punto giusto.

Prova ad abbinare una mini felpa bianco sporco a una minigonna dal colore acceso, come il turchese.

Alla fine aggiungi un paio di stivaletti col tacco sottile.

Il dettaglio particolare di questo outfit è il contrasto tra i tessuti. Insieme alla felpa puoi abbinare la gonna e gli stivaletti di camoscio.

Per un look più estroso, alla felpa corta puoi abbinare una gonna lunga in tulle a pois bianca e rosa chiaro.

Aggiungi un un paio di sneakers basse in pelle argento oppure oro o nere a seconda del colore della tua felpa e un cappotto di lana sopra per completare.

Se vi piacciono gli outfit luminosi, come abbinare la felpa corta se non con una gonna longuette di paillette.

Per ottenere un outfit molto casual, punta su questo look: felpa grigio chiaro con gonna paillette oro rosa, calzini grigio chiaro alla caviglia e sneakers bianche. Top.

Potresti anche abbinare una felpa corta a una gonna longuette asimmetrica e a pieghe argento, per un outfit comodo ma curato.

Look felpa crop e gli shorts

La felpa corta sta benissimo anche con gli shorts. In inverno, basta aggiungere una calzamaglia spessa e un paio di stivali coulisse, per ripararsi dal freddo.

Se ti piace l’idea di un outfit semi formale, puoi abbinare la felpa a un blazer e shorts eleganti in tono con la giacca.

Altrimenti, punta su un completo. Metti insieme una felpa fantasia con un paio di shorts sportivi felpati. Aggiungi un paio di sneakers con suola alta e uno zainetto in pelle.

Con i pantaloncini ciclisti, poi, ottieni un look perfetto da tutti i giorni, ma super trendy.

Punta su una felpa e pantaloncini ciclisti neri, scegli un paio di sneakers basse e bianche come calzature per ottenere un look più rilassato.

Look felpa corta più pantaloni

Come abbinare la felpa corta in semplicità? Ma con i pantaloni. Questa combinazione è facilissima.

Il segreto è scegliere modelli di pantaloni a vita alta, se volete indossare la felpa senza niente sotto.

Altrimenti, se intendi giocare con la stratificazione, allora puoi mettere un pantalone a vita regolare o bassa, aggiungendo un body o comunque una maglia lunga che spunta sotto la felpa.

Punta su pantaloni larghi verde oliva per un look casual, poi aggiungi décolleté in pelle neri con dettaglio oro sui tacchi e una borsa tracolla in pelle e patta leopardata.

Potresti abbinare una felpa corta anche con dei pantaloni stretti in fondo viola melanzana e décolleté in pelle beige o color ghiaccio.

Se preferisci, invece, i jeans a vita alta, prova con un paio aderenti blu scuro per un outfit chic, ma senza esagerare.

Aggiungi un paio di stivaletti in pelle neri, tronchetti oppure alti al ginocchio.

Un’altra idea su come abbinare la felpa corta per un outfit ideale per un pranzo con gli amici sono i pantaloni a campana.

Che questi ultimi siano con paillettes argento oppure neri, questo abbinamento è davvero semplicissimo e sempre azzeccato.

Indossa altrimenti una felpa con jeans boyfriend blu, cintura in vita e stivaletti in pelle bianchi con tacco squadrato.

Con i leggings di tutti i tipi

I leggings sono un validissimo passepartout in ogni tipologia di outfit.

Con semplicità, puoi creare tantissimi stili diversi, così come abbinando i leggings alla felpa corta.

Scegli un modello in pelle, per un fantastico look da sfoggiare nel weekend.

Questo outfit si abbina perfettamente a un paio di stivali chelsea in pelle scamosciata oppure un paio di stivali ugg marrone chiaro.

Crea invece un outfit più rilassato, con una felpa crop e un paio di leggings di cotone, insieme a un paio di stivali di gomma verde scuro.

Vuoi dare un tocco in più a questo tipo di outfit? Aggiungi un dettaglio eccentrico, come un cappellino rosso con un grosso pom pom bianco.

Felpa corta con la camicia

Infine, come abbinare la felpa corta in modo elegante se non con la camicia? Si tratta di un look davvero semplicissimo da creare.

Per un outfit ideale anche per l’ufficio, indossa una camicetta di jeans sotto a una felpa crop piuttosto stretta.

Aggiungi poi una collana girocollo con zirconi grandi, in modo da creare un colletto elegante.

Risvolta i polsini, in modo da tirarli fuori alla fine delle maniche e infila la camicia e la felpa sotto a una gonna nera a vita alta leggermente svasata.

Un’altro look da ricopiare può essere questo: felpa grigia cropped con elastico in vita, che stringe.

Aggiungi sotto una camicia bianca regular, che scende più lunga rispetto alla felpa. Tira fuori il colletto per rendere il look più elegante.

Aggiungi infine un paio di pantaloni verde kaki arricciati in vita.