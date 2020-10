Sophie di Wessex ha da sempre uno stile alla moda e così moderno che riesce a oscurare anche le due giovani duchesse dalla casa reale Meghan e Kate. Chi si nasconde dietro i look della contessa?

Sophie di Wessex, Sophie Rhys-Jones, è da molti osservatori indicata come “la vera confidente della regina”.

Discreta, lontana dai riflettori la contessa, moglie del principe Edward, quarto figlio della regina, sembra essere diventata il termine di paragone di come deve essere e come deve comportarsi una commoner che ha la fortuna di sposare un principe.

Oggi Sophie, che si distingue anche per la collezione di cappelli più belli e chic della famiglia, non manca un solo giorno al tè delle cinque con la suocera nel salotto privato di Sua Maestà al primo piano, accessibile da un ascensore privato e con vista sugli enormi giardini del palazzo.

Video credit @whiteprogram

Secondo il Daily Mail, la contessa di Wessex ha chiesto l’aiuto di Pandora Delevingne come stilista di moda per aiutarla a vestirsi per gli eventi reali.

Pandora è la madre della modella Cara Delevingne, nota anche per essere vicina alle principesse Beatrice ed Eugenie. Si dice anche che la contessa stia lavorando con la sua amica Georgie Pincus per selezionare i suoi vestiti per gli impegni reali.

Mentre Pandora è un’ex personal shopper per Selfridges, Georgie gestiva la sua attività di stilisti di moda, quindi Sophie è sicuramente in buone mani.

La contessa è ora famosa per il suo stile inconfondibile di sartoria elegante, accessori caratteristici ed etichette di lusso, con i fan reali sempre desiderosi di vedere il suo ultimo vestito. I suoi designer preferiti includono Suzannah London, Victoria Beckham ed Emilia Wickstead.

Parlando del suo rapporto di lavoro con Sophie di Wessex, la designer di Suzannah London, Suzannah Crab ha detto a HELLO!: