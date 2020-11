Kate Middleton non se ne separa mai (o quasi) e il suo anello di fidanzamento, a distanza di 10 anni fa ancora sognare.

Il motivo te lo diciamo subito: l’anello della Duchessa di Cambridge è un brillocco di tutto rispetto, con 14 diamanti e uno zaffiro da 12 carati. E già solo per questo indimenticabile, no?

Le è stato regalato per il fidanzamento ufficiale dal principe William. Ma le curiosità che legano l’anello a Lady Diana e alla Royal Family lo rendono ancora più prezioso, se possibile.

L’anello iconico di Kate

Ecco i segreti dell’iconico anello di fidanzamento della Duchessa.

L’anello è di Lady Diana: il principe William lo ha regalato all’allora fidanzata Kate Middleton in un gesto davvero romantico e ad alto tasso di emozione. Era l’anello di fidanzamento di Lady D.

Lady Diana se lo era scelta da sola da un catalogo: questa storia ha destato non pochi imbarazzi a corte, perché scegliere un anello così importante da un catalogo (anche se prestigioso come quello di Garrard) trasformava il gioiello in qualcosa che tutti avrebbero potuto avere e non in un dettaglio unico. Ma a Lady Diana piaceva molto e lo ha indossato parecchie volte anche dopo il divorzio.

Il design dell’anello è ispirato a un gioiello della Regina Vittoria: la spilla con lo zaffiro della Regina Vittoria ora è in mano alla Regina Elisabetta, che l’ha indossata spesso nel corso degli anni. E sai a cosa somiglia? Proprio all’anello di fidanzamento di Lady Diana, poi ereditato da Kate Middleton.

Il principe William voleva omaggiare sua madre con l’anello: un gesto dolcissimo per ricordare Lady Diana. Durante l’intervista di fidanzamento nel 2010 il principe William ha raccontato:

Questo è l’anello di fidanzamento di mia madre, così ho pensato che sarebbe stato bello ricordarla così perché lei in questo momento non è con noi. Questo è il mio modo per tenerla vicina.

Quanto vale l’anello di fidanzamento di Kate Middleton? Tieniti forte perché il valore è letteralmente volato nel corso degli anni. Acquistato a circa 50 mila dollari, oggi ne vale 500 mila.