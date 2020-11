Kate Middleton, bellissima con i gioielli appartenuti alla suocera Diana Spencer, e non solo. Ecco i gioielli che la duchessa ha scelto che riflettono il suo legame con la Famiglia Reale.

In quanto futura regina consorte, Kate Middleton potrebbe ereditare non solo gran parte degli oggetti più preziosi della corona; ma anche della collezione personale di Elisabetta II.

Non è raro che, in una coppia, ci si scambino regali il cui valore, sentimentale ma anche economico, può variare in base alle occasioni.

Non è da meno, a questo proposito, neanche il principe William, che non si è mai tirato indietro per quanto riguarda i doni da dedicare alla moglie, la Duchessa di Cambridge!

Video credit @meganews

William in molti casi è andato sul sicuro optando per i gioielli; anche e soprattutto tenendo conto del fatto che è uno dei più importanti esponenti della famiglia reale inglese e che, dunque, ha accesso ad alcuni degli esemplari più preziosi e mozzafiato presenti sulla piazza!

L’anello di fidanzamento di Diana Spencer

Non possiamo cominciare non citando, come prima cosa, l’anello di fidanzamento che il principe William ha regalato a Kate quando le ha chiesto di sposarlo!

Questo gioiello cela, dietro di sé, un valore affettivo (oltre che economico) decisamente notevole, in quanto apparteneva a Lady Diana!

Dopo la sua morte, il principe Carlo ha permesso ai figli William e Harry di prendere, dalla collezione personale di Diana, dei gioielli come ricordo. Inizialmente, William aveva scelto un orologio, mentre l’anello in questione era spettato al fratello Harry.

Anni dopo, William ha chiesto ad Harry di fare uno scambio, dato che voleva dichiarasi a Kate Middleton, e…la duchessa di Cambridge sembra proprio aver apprezzato il dono!

L’anello è un vero e proprio tesoro, e ha come protagonista uno zaffiro da 12 carati circondato da 14 diamanti. Il valore stimato, nel 1981 era di 47.000€, mentre oggi è di 500.000€.

Gli orecchini di ametista e diamanti

Durante il primo Natale trascorso con la famiglia reale nel 2011, Kate ha indossato un paio di orecchini di ametista verde e diamanti creati da Kiki McDonough, uno dei suoi gioiellieri preferiti.

Si dice che le siano stati regalati da William per l’occasione, e che le gemme preziose siano state modellate da McDonough in persona. Il resto degli orecchini è oro a 18 carati, e il valore stimato è di circa 2200€.

Kiki McDonough, tra l’altro, è noto anche per aver ideato e realizzato molti dei gioielli preferiti della principessa Diana.

Foto: katemiddletonjewels