Meghan Markle è senza dubbio un icona di stile. Non tutti la amano, ma nonostante le critiche, la duchessa del Sussex sa il fatto suo quando si tratta di guardaroba.

Vediamo come la Markle ha indossato il bianco in modo perfetto in ogni look.

Video credit @dongonews

Il cappotto

Un outfit semplice, ma sofisticato. Che ha conquistato anche i più scettici e, appunto, elevato nell’empireo delle wishlist delle donne di tutto il mondo il cappotto bianco come capo to have.

Meghan Markle ha scelto un cappotto bianco bellissimo in occasione del fidanzamento ufficiale con il principe Harry.

L’ex attrice statunitense ha scelto un morbido cappotto con taglio a vestaglia, senza bottoni ma con una cintura in nuance, morbido e leggermente asimmetrico, del brand LINE.

Outfit candido con il pancione

Si sa, il look total white non è proprio la cosa più semplice da portare. Eppure ci sono persone che riescono a indossarlo con una naturalezza disarmate: tra di loro c’è lei, la donna più chiacchierata del momento, Meghan Markle!

La Duchessa di Sussex, in occasione dell’evento The Wider Earth‘s al Museo di Storia Naturale a Londra, ha sfoggiato un outfit candido semplicemente perfetto, portando il concetto di look premaman a un livello super chic.

Meghan, incinta e prossima alla data del parto (i ben informati parlano di inizi Aprile), ha scelto un abito a collo alto di Calvin Klein color bianco ottico, abbinato a un cappotto, sempre bianchissimo, di Amanda Wakeley, già indossato lo scorso marzo.

Il risultato? Semplicemente impeccabile!

Del resto la passione di Meghan per le nuance chiare è ormai nota: solo qualche settimana prima aveva indossato un outfit monocromo tutto giocato sul rosa cipria, tinta delicata e chic.

La Markle è la regina dei cappotti, difficile strapparle di mano il titolo che si è conquistata sul campo. Le sue scelte in fatto di capospalla per l’inverno 2019 l’hanno resa una vera esperta perché sa scegliere i modelli più versatili e trendy senza fatica.

Uno di questi è senz’altro il cappotto bianco di Amanda Wakeley (già citato sopra) la Duchessa di Sussex ha abbinato a un abito metallizzato al ginocchio durante la riunione di famiglia per i 50 anni dall’investitura del suocero Carlo come principe del Galles.

Il cappotto bianco della designer britannica (che costa circa 1.100 sterline) deve piacerle davvero molto perché Meghan Markle lo ha già indossato in almeno altre due occasioni pubbliche.

Foto: lovinghautecouture, catwalkbyk