I matrimoni reali sono tra gli intrattenimenti più seguiti a livello planetario. Non un gioco da ragazze, tanto che da Meghan Markle, Kate Middleton, alle altre si sono affidate a un collaudato ed esperto team di facialist; tecnici per la manicure, personal trainer, hair stylist ingaggiati per raggiungere il migliore risultato possibile.

Di recente HELLO! ha rivelato i trattamenti eseguiti dalle spose reali inglesi che riportiamo qui di seguito per farci ispirare.

Video credit @inter-pathéhistory

Kate Middleton

Trattamento viso:

Si dice che la duchessa di Cambridge si sia sottoposta a un facial al veleno d’api firmato da Deborah Mitchell prima delle nozze con il principe William.

Deborah avrebbe spiegato a Hello! che l’effetto è di tonificare e sollevare la pelle agendo come un lifting naturale. L’ideale sarebbe farlo almeno quattro settimane prima per dare alla pelle il tempo di cicatrizzarsi.

Cura capelli:

Richard Ward è il salone londinese scelto da Kate Middleton dove va regolarmente per un trattamento chiamato Kérastase Rituals, il segreto dietro l’effetto luminoso, glossato e super sano dei suoi capelli, anche nel giorno del matrimonio.

Manicure:

Si vocifera a corte (e non) che la bella Kate si andata per la manicure nuziale da Marina Sandoval che avrebbe usato un mix di smalto Bourjouis So Laque Nail Enamel nella nuance Rose Lounge e Essie Nail Polish in Allure.

Autoabbronzante:

Si dice che il giorno del matrimonio la Middleton abbia usato Xen-Tan Instant Bronzing Mist per simulare un glow naturale. Il prodotto promette una tonalità baciata dal sole leggermente olivastra ed è facile da applicare grazie all’erogatore spray.

Meghan Markle

Cura viso:

È risaputo che la duchessa di Sussex sia una cliente e amica della facialist Nichola Joss che avrebbe aiutato la sposa a prepararsi al matrimonio con il principe Harry.

Il suo segreto? Una particolare tecnica di massaggio che parte dell’interno della bocca e che Meghan avrebbe precedentemente definito la migliore al mondo, nel suo ormai defunto blog The Tig.

L’effetto secondo la stessa Nichola sarebbe quello di scolpire le guance e gli zigomi, nonché la zona mandibola. Detta con le parole della moglie di Harry:

Eseguo esercizi facciali da una delle mie estetiste preferite, Nichola Joss, che è capace di scolpire il viso dall’interno e giuro che funziona, nonostante possa suonare strano. C’è un motivo per cui Nichola è richiestissima nella stagione dei premi e dei red carpet.

Terapia luce-led:

Il brand Dermalux avrebbe confermato a Hello! che Meghan Markle si sarebbe affidata a un ciclo di fototerapia LED nel periodo precedente al matrimonio.

Il metodo utilizza luce infrarossa che aumenta l’energia delle cellule e la produzione di collagene, mentre la luce blu garantisce un effetto antibatterico capace di bloccare la comparsa di acne.

Il trattamento è estremamente consigliato alle future spose dalle tre alle sei settimane precedenti al matrimonio.

Lady Diana

Tinta alle ciglia:

La principessa di Galles aveva ciglia molto chiare e le tingeva regolarmente al salone londinese Violet Adair.

Probabilmente aveva fatto lo stesso prima del matrimonio con il principe Carlo, per intensificarne il colore naturale prima di applicare il suo mascara preferito, che si dice fosse Keracils di Lancôme.

Colore capelli:

Si narra che Diana andasse da Daniel Galvin nel salone di George Street a Londra per ritoccare e illuminare il suo biondo, e probabilmente sono da attribuire proprio a lui quelle schiariture di biondo caldo del giorno del matrimonio reale.

La principessa Eugenie

Trattamento laser alla pelle:

Ciò di cui più si è parlato di Eugenie è stata la pelle «effetto vetro», lucida e luminosa, firma del suo beauty look il giorno del matrimonio con Jack Brooksbank.

La freschezza cristallina del suo incarnato, secondo i gossip, sarebbe stata merito di regolari sessioni di laser. Si tratta di un rimedio che riduce le rughe, i danni causati dal sole, le discromie di ogni tipo regalando un aspetto fresco e tonico senza dover ricorrere a filler o ad altri trattamenti di medicina estetica.

Microblading alle sopracciglia:

Nel make-up da sposa di Eugenia di York in molti hanno notato un dettaglio da Millennials, sopracciglia effetto bold e ben definite, che si possono ottenere solo grazie a un trattamento di microblading. Un escamotage che ha posto lo sguardo della sposa in primo piano.

Sarah Ferguson

Botox:

Nonostante la duchessa di York si sia di recente schierata a favore di trattamenti meno invasici, per il giorno del matrimonio con il principe Andrew, ora suo ex, sarebbe ricorsa a un ritocchino con la tossina botulinica.

La rivelazione arriva proprio da lei che nell’approcciare il suo sessantesimo compleanno avrebbe detto a HELLO! che utilizzava il botox:

quando non c’era nient’altro disponibile.

Ora invece ci tiene a precisare di non essere un’amante dell’effetto «frozen« sul viso essendo lei una donna dal volto molto espressivo.

La principessa Beatrice

Workout pre matrimonio:

L’ultima reale ad aver detto sì è stata la principessa Beatrice che ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi in una cerimonia a sorpresa nel bel mezzo della pandemia da coronavirus.

Si sa pochissimo della sua beauty routine pre-nuziale, ma alcune info sul suo regime di fitness sono trapelate grazie alla personal trainer Nadya Fairweather che avrebbe detto a Hello!: