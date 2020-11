Meghan Markle vuole più diamanti! Al gossip britannico (e non solo) non è sfuggito l’anello di fidanzamento della duchessa di Sussex; che al Trooping The Colour dello scorso 9 giugno, la parata in occasione del compleanno della regina Elisabetta, aveva debuttato con un gioiello leggermente diverso da quello che il principe Harry le aveva regalato per chiederla in sposa.

Un diamante centrale a taglio cushion di 2.5 carati proveniente dal Botswana, paese caro a entrambi; e due laterali più piccoli prelevati da una spilla appartenuta a Lady Diana.

Era stato lo stesso Harry e disegnare il gioiello, poi montato dalla Cleave and Company. Su una semplice fascia in oro giallo, «il metallo preferito di Meghan», rivelò la coppia nel corso dell’intervista alla BBC seguita all’annuncio delle nozze. La modifica riguarda proprio la fascia in oro, sostituita da una in diamanti.

Non è l’unico cambiamento visibile all’anulare della duchessa, perché la duchessa del Sussex oltre alla fede oggi indossa anche un eternity ring, una sottile fedina di diamanti.

Nessuna fonte ufficiale ha dato spiegazioni (e perché dovrebbe?) ma come ha sottolineato il magazine People si tratta di un regalo di Harry per la nascita del primogenito Archie.

L’anello con taglio smeraldo

Il nuovo anello da mignolo di Meghan Markle ha inizialmente fatto discutere i fan sul fatto che fosse l’anello acquamarina della principessa Diana, che le era stato regalato dal marito, il principe Harry.

L’ex attrice l’ha indossata in modo memorabile per il suo ricevimento di nozze reali nel maggio 2018.

Anche se non sappiamo molto altro sul diamante, un primo piano della mano della duchessa mostra che il suo splendido nuovo gioiello sembra essere un solitario con taglio smeraldo, con una semplice fascia.

