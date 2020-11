Meghan Markle, i must have del suo guardaroba soft power

Meghan Markle e i suoi must have del guardaroba: come la duchessa del Sussex ha rivoluzionato il guardaroba reale a Buckingham Palace

Meghan Markle non si accontenta mai. A quanto pare la sua nuova mission sarebbe quella di svecchiare il guardaroba della Royal Family.

Da nuora troppo costosa, a salvatrice della Royal Family partendo dal suo guardaroba?

Perché, parliamoci chiaro, è inevitabile che a certi livelli l’abito fa la regina. E per stare sul trono e far parlare di sé bisogna aggiornarsi. Anche per quanto riguarda i look. E la duchessa del Sussex lo sa bene.

Video credit @goodmorningamerica

Così tra una critica e l’altra, sembrerebbe che Meghan sia diventata la salvatrice della patria. Almeno in fatto di stile. Qualcuno lo chiama soft power.

Una ventata di aria fresca?

Certo, non è facile. La Royal Family e la corte che vive con lei/grazie a lei sono per tradizione tradizionalisti, conservatori, old-style. Ma un po’ di polvere, la moglie del principe Harry l’ha già spostata. Il suo approccio è ancora giudicato “troppo moderno”, ma sta iniziando a sortire i suoi effetti.

La questione costi eccessivi, per esempio. Da quando è iniziata la sua gravidanza sotto i riflettori, M avrebbe speso qualcosa come 580.000 euro.

Da ottobre ad adesso. Dai primi abiti del Royal Tour in Australia all’ultimo Dior indossato alla New Zealand House, dove si è recata quando in teoria era già in congedo maternità.

Si va dal massimo dell’abito Oscar de la Renta indossato in Australia (circa 10.000 euro), a quello low cost di H&M sold out in un attimo e rivenduto su eBay a somme esorbitanti.

Parola di Katie Nicholls, professione commentatrice reale:

Il suo stile è diverso. È moderno. Finalmente qualcosa di un po’ nuovo.

E porta come esempio proprio l’abito color crema di H&M abbinato alla borsetta Stella McCartney. Quello che Meghan Markle ha indossato per andare a visitare la charity Mayhew:

Non ha avuto paura di mostrare le sue splendide gambe. Di presentarsi senza calze. Con una gonna davvero molto corta che portava benissimo. È il suo stile. Il suo modo di essere.

Un’altra voce si aggiunge al coro di fashion elogi. Stephen Jones, professione cappellaio reale, dice infatti che la duchessa del Sussex sta portando avanti la sua missione su due fronti.

Da una parte non rinuncia a rompere con l’etichetta reale (continuando a usare lo smalto scuro, per esempio), dall’altra sta un po’ più attenta. I look più semplici sarebbero anche questi una strategia di attacco della duchessa. Che sembra adeguarsi di più alla sobrietà reale, ma per poi rilanciare. E svecchiare…

Foto: meghanmarkle_official