Con il dolcevita colorato, abbinato ad accessori dorati, ecco il tailleur maschile come indossarlo, i trucchi per renderlo chic e trendy

Il tailleur maschile come indossarlo in modo femminile, glam, stravagante oppure in modo classico e chic, se non attraverso giochi di abbinamenti, materiali e stili.

Dobbiamo imparare a indossare giacca e pantalone nella maniera giusta, per rendere ultra femminile la nostra mise da uomo. Ecco tutti gli stili da copiare subito.

Indossa il completo super versatile grey

Il grigio, specialmente quello chiaro, è il perfetto neutro da avere obbligatoriamente nel tuo guardaroba invernale.

Un tailleur a quadri, ispirato all’abbigliamento maschile, può essere indossato in un’infinità di modi e in tutte le occasioni, dall’ufficio fino alle uscite serali.

Questo tailleur maschile come indossarlo se non aggiungendo un tocco di femminilità al look, con gli accessori.

Puntate su una handle bag particolare, colorata e decorata, in modo da essere il punto focale del vostro outfit.

Invece che delle classiche décolleté nere, sceglietele lilla pastello oppure in verde menta, per accendere e dare luce alla vostra mise.

Un grande classico è il tailleur blazer e un pantalone in lana grigio antracite oversize, che si indossa con disinvoltura, aggiungendo una piccola catenina dorata al collo.

Un abito giacca doppiopetto e pantaloni in Principe di Galles è molto elegante e lo potete sdrammatizzare abbinando un body nero in lycra sotto la giacca.

Un altro dettaglio fashion che vi permette di essere trendy, sono i pantaloni cropped.

Un taglio corto, quasi al malleolo, slancerà anche il vostro fisico, specialmente se indossate anche un paio di scarpe décolleté con tacco.

Indossalo con la camicia di seta

Se il vostro gusto è classico e raffinato, potete interpretare il tailleur maschile in una versione femminile che prevede l’abbinamento con la camicetta di seta.

Il tailleur maschile come indossarlo in questo caso? Giacca e pantaloni su misura nelle nuance scure – come il nero o il blu navy – insieme a una camicia bianco perla in seta, oppure color crema.

Quel finish lucido e brillante da luminosità al vostro outfit. Per smorzare un po’ i toni, aggiungete una handbag in camoscio color cammello.

Gioca con la combinazione di colori

Il tailleur maschile come indossarlo, invece, per sorprendere e far girare la testa a tutti?

Facile. Giocate con i colori. Un tailleur azzurro avio da indossare insieme ad un paio di slingback verdementa.

Create così una complementarità cromatica perfetta e davvero molto chiccosa.

Anche il verde smeraldo è una bellissima scelta, da mixare con il rosa per creare un total look super chic.

Altrimenti, puntate sul giallo lemon, un tailleur in velluto a coste larghe, che combina un paio di pantaloni culotte e giacca maschile oversize.

Sotto alla giacca, mettete un lupetto bianco e accessori black, per creare un bel contrasto che va ad equilibrare questo colore molto acceso, rendendolo perfetto anche in inverno.

Aggiungi le sneakers, un tocco sportivo

Siete alla ricerca di un look formale, ma anche comodo, da indossare tutto il giorno, stando a vostro agio?

Dalle sneakers alte bianche allo zainetto in pelle nera con borchie, questi sono gli accessori sportivi e casual che possono trasformare il tailleur in un outfit facile da indossare.

Per dare comunque un tocco di eleganza al vostro look, abbinare alla giacca un maglione a collo alto e puntare su un paio di orecchini dorati a cerchio XL.

Se vi piace il tailleur maschile come indossarlo per un look ancora più casual? Mettete una semplice maglietta bianca e scarpe da ginnastica basse.

Indossa un crop top

Il completo maschile acquista femminilità se abbinate un crop top oppure una bralette sotto alla giacca.

Questo stile, lascia la possibilità di indossare anche una scarpa più giocosa. Questo abbinamento crea un look perfetto anche fuori dall’ufficio.

Un tailleur pantalone blu si spezza con il top bralette e diventa molto chic se aggiungiamo un paio di anfibi o degli stivali con il gambale alto, dove inserire dentro i pantaloni.

Si tratta di una tendenza che è ritornata di moda per quest’inverno 2020.

Definisci il look con una cintura

Un’altra idea per rendere un tailleur molto femminile è evidenziare la vita, aggiungendo una cintura che stringa la giacca oversize.

Altrimenti, scegliere un completo che abbia una blazer che si chiude proprio con una cintura di tessuto, molto chic e raffinata.

Potete anche aggiungere un marsupio nero elegante, in pelle trapuntata, che farà da cintura e da porta cellulare e chiavi pratico e chic.

Evidenzia il look

Il tailleur maschile come indossarlo in modo originale ? Il trucco è evidenziare il look.

Punta su colori accesi, motivi e stampe grandi, che mettono in risalto subito il tuo outfit.

Che siano stampe floreali, damascati, animalier, cerca sempre di equilibrare il look con accessori semplici e sottogiacca poco vistosi.

Abbina il tailleur a un dolcevita

Per un completo adatto all’autunno e all’inverno, il dolcevita sotto alla giacca è la soluzione ideale.

Per rendere molto femminile il completo maschile, però, devi puntare sulla tavolozza cromatica.

Pantaloni e blazer in principe di Galles, nel classico grigio antracite sta bene su un maglione over con collo alto nella nuance rosa bubble-gum.

L’importante è non esagerare con i tocchi fluo, quindi il dolcevita colorati sì, ma per le scarpe e gli accessori mantenete sobrietà con tinte neutre, come il color panna.

Scegli i tessuti in base all’occasione

Il completo blazer e pantaloni si indossa davvero in tutte le occasioni.

Va bene in ufficio, la sera per uscire fuori, adatto per passeggiare in città, perfetto per le occasioni importanti e cerimonie.

Per ottenere un effetto wow, puntate su blazer e pants dal taglio over, optando per tessuti morbidi e soft come il satin.

I pantaloni flared modello a palazzo, inoltre, slanciano la figura con un risultato molto elegante.

Se volete creare un outfit davvero bello bello, non indossare niente sotto al blazer, al massimo una canottiera – e lasciate che la giacca definisca le vostre forme.

Il tailleur maschile come indossarlo per un look sensuale? Preferite un completo scuro, color blu notte, una nuance raffinata e adatta anche alla sera.

Sostituisci i pantaloni con gli shorts

Infine, un tocco di femminilità che potete dare al vostro look è accorciare i pantaloni, indossando un paio di shorts al posto del pantalone.

Una giacca e un pantaloncino in tweed rosa antico è un completo trendy e molto carino.

Aggiungete una maglietta semplice sotto la giacca, gioielli dorati, come una catenina layered, e un paio di stivaletti combat bianchi.

Concludete con una hobo bag in canvas color bianco e nero, con motivi ricamati a rilievo tono su tono.