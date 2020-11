E se la parte più caratterizzante del nostra outfit fosse quella sulla nostra testa? Ecco i cappelli invernali più belli di questa stagione che renderanno il vostro look davvero incredibile.

Cappelli invernali da donna: come arricchire l’outfit

La stagione fredda, nonostante le basse temperature, si configura perfetta per sfoggiare cappotti, capi d’abbigliamento e accessori davvero incredibili. Tra questi i cappelli invernali che, se scegli e abbinati alla perfezione, ci consentono di creare dei look davvero unici.

Fashion e particolare: i modelli più femminili e chic

Dai baschi ai cappelli da capitano con visiera, dai beanie hat di lana alle cloche, i cappelli invernali proposti dalle aziende di abbigliamento sono davvero tantissimi e adattabili ad ogni nostra esigenza.

Quando l’inverno arriva, ecco che le nostre collezioni di sciarpe, cappelli e guanti tornano assolute protagoniste, ma è sempre meglio dare un’occhiota alle tendenze per essere sicure di sfoggiare il miglior look dell’anno.

I motivi a quadri e gli inserti luccicanti sono ancora una volt i più popolari, soprattutto perché la stagione natalizia, nonché la più magica si avvicina. Tra i cappelli invernali più popolari troviamo anche il basco rosso, un must have da sfoggiare ogni anno.

I trend del momento: quali cappelli invernali indossare per essere sempre alla moda

I cappelli a basco sono un trend di enorme successo negli ultimi anni. Nonostante le loro origini risalgono a tempi andati, ogni anno questi cappelli invernali sono riproposti e approvatissimi per ricreare look vintage e bon ton.

Le amanti dello sporty glam, invece, non rinunceranno neanche quest’anno al cappello con visiera perché è la moda che li ripropone in tantissime versioni. Perfetti per un look sportivo ma anche bohemien, sia nella declinazione classica che più elegante.

E che dire dei cappelli di lana? Un vero must have da indossare durante la stagione più fredda. Cappello cloche con pon pon o perle per chi cerca in questo accessorio femminilità e originalità. A colori o con fasce decorative per chi vuole ricreare un look sbarazzino.