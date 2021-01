Addio alla storica leggenda della musica: stava scontando i suoi 19 anni, ma ha contratto il Covid-19

Per sempre sarà ricordato come lo storico produttore dei Beatles e di John Lennon. È morto Phil Spector, una delle più grandi impronte della musica del 900. Il noto produttore discografico stava scontando i suoi 19 anni per l’omicidio di Lana Clarkson, ma era stato trasferito in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.

Purtroppo il virus non gli ha lasciato scampo. Phil Spector si è spento a 81 anni.

Nel Novecento, rappresentò una grandissima influenza nel mondo della musica, poiché fu l‘inventore della tecnica musicale dei Beatles: “Wall of sound“. Una tecnica che prevedeva come aggiunta ai classici strumenti basso, chitarra e batteria, gli strumenti della musica orchestrale come archi, ottoni, triangoli, timpani o percussioni. Strumenti che prima di allora non erano mai stati utilizzati nella musica pop e rock.

Il produttore, oltre che con i Beatles, lavorò anche con John Lennon, Tina Turner e Leonard Cohen.

Phil Spector e l’omicidio di Lana Clarkson

Era il 3 febbraio del 2003, quando la modella e attrice Lana Clarkson fu trovata morta all’interno della sua abitazione. Un omicidio tutt’oggi ancora avvolto nel mistero, ma per il quale il produttore è stato condannato a 19 anni. Phil Spector si è sempre dichiarato innocente e ha sempre affermato che si è trattato di un suicidio.

Al momento del ritrovamento del corpo, il produttore raccontò alle forze dell’ordine che la modella aveva impugnato la pistola e si era sparata. L’autista testimoniò però di averlo visto uscire dal retro della casa con una pistola in mano.

Il 29 maggio 2009, Phil Spector fu condannato a 19 anni di reclusione.

Il personaggio interpretato da Al Pacino

Il film Phil Spector è uscito nel 2013, scritto e diretto da David Mamet e interpretato da Al Pacino. Un dramma che si concentra sula rapporto tra il produttore musicale e l’avvocato difensore per l’omicidio di Lana Clarkson.