Che fine ha fatto 50 Cent? Scopriamo cosa fa oggi il rapper

50 Cent è diventato famoso in tutto il mondo nei primi anni 2000, con una serie di album di successo e di singoli che hanno scalato le classifiche mondiali. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso il rapper.

50 Cent, gli inizi

Curtis James Jackson III in arte 50 Cent, nasce a New York, il 6 luglio del 1975. La sua non è una vita facile, sin da quando è bambino infatti, è costretto a fare i conti e a convivere con la criminalità organizzata e non di rado, viene arrestato.

50 Cent prova ad uscirne, a mettere in rima e beat la sua voglia di riscatto. Power of the Dollar, il suo primo album, però, nonostante un contratto con la Columbia Records, non uscirà mai ufficialmente, a causa della circolazione di bootleg dei brani.

Ma come se non bastasse, Ghetto Qu’ran, una delle canzoni dell’album, in cui il rapper parla apertamente di chi c’è dietro certi giri, è vittima di un attentato, in cui rischia seriamente di perdere la vita. Ma dopo una lunga degenza in ospedale, in suo soccorso arrivano Eminem e Dr Dre e la vita di 50 Cent cambia radicalmente.

Il Successo

Grazie dunque a Eminem e Dr. Dre che aiutano 50 Cent a firmare per l’Interscope Records e a produrre alcune canzoni, esce Get Rich or Die Tryin’, il primo album ufficiale del rapper.

In da Club, Pimp, 21 Questions, If I Can’t, Heat, sono solo alcuni dei brani più popolari, di un album che nel giro di poco tempo soltanto negli Usa, arriva a 8 milioni di copie vendute.

Due anni dopo con The Massacre, il rapper, si conferma una stella di prima grandezza. Con Candy Shop, Outta Control, Just a Lil Bit, tra i brani. Lo stesso, nel 2007, con l’album Curtis, trainato dal singolo I Get Money e con Before I Self Destruct del 2009, con Baby by Me e Psycho, tra i pezzi più interessanti.

Gli ultimi anni

Ormai star assoluta, 50 Cent si dedica a svariati progetti, collaterali alla musica e non, dalla moda ai videogiochi e anche tanto cinema.

Per il nuovo album così passano 5 anni. Nel 2014 esce infatti Animal Ambition, con Smoke e Pilot tra i singoli. L’album incassa meno dei precedenti lavori.

Street King Immortal è il titolo del nuovo album del rapper, più volte annunciato e rimandato in questi ultimi anni. Dovrebbe, usiamo il condizionale, uscire a febbraio di quest’anno.