Che fine ha fatto Alberto Camerini? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Alberto Camerini è diventato molto popolare negli anni ottanta, diventandone una vera e propria icona. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Alberto Camerini, gli inizi

Alberto Camerini nasce a San Paolo del Brasile, il 16 maggio 1951. Inizia la sua carriera come chitarrista suonando in diversi album di artisti come Ornella Vanoni, Equipe 84, Eugenio Finardi, Patty Pravo.

Fa il suo esordio come solista nel 1976 con l’album Cenerentola e il pane quotidiano che esce per la storica etichetta Cramps, per la quale realizza altri due lavori: Gelato Metropolitano, nel 77 e Comici cosmetici nel 78.

Sono album rock ma dove emerge l’amore di Camerini per il sound delle sue origini e con un occhio al punk e al glam che si stanno diffondendo nel mondo in quel periodo.

Il successo

Chiuso il contratto con la Crabs, Camerini passa alla CBS e incomincia a farsi notare da un pubblico più vasto grazie ai brani Skatenati e Serenella contenuti nell’album Alberto Camerini del 1980.

Il successo vero e proprio arriva un anno dopo con l’album Rudy e Rita che contiene la celebre Rock’n’Roll Robot. Successo confermato nel 1982 con Rockmantico, considerato dalla critica il suo lavoro migliore, trainato dalla hit Tanz bambolina.

In questa trilogia, Camerini incarna il personaggio dell’Arlecchino versus un mondo robotico dove è l’incomunicabilità a regnare. Sono album precursori di tematiche attuali come l’alienazione dell’uomo moderno, con un uso dell’elettronica decisamente accattivante.

Gli ultimi anni

Dopo aver partecipato a Sanremo nel 1984 con La bottega del caffè e l’album Angeli in blue jeans di due anni più tardi, dove abbandona i sintetizzatori, Alberto sparisce dai radar. Tornerà nel 1995 con l’album Dove l’arcobaleno arriva, influenzato dalla musica brasiliana.

Con Cyberclown, del 2001, e Kids Wanna Rock del 2005, vira decisamente verso sonorità punk elettroniche. grazie anche alla collaborazione col gruppo degli Skidsoplastix. Sono questi i suoi ultimi lavori editi.

In questi anni Camerini non ha comunque fatto mancare la sua presenza live, continuando a fare concerti. In tv è stato ospite molte volte in vari programmi revival e ha rilasciato diverse interviste.