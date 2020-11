Che fine ha fatto Allegra Lusini? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Allegra Lusini, dagli esordi giovanissima a Sanremo, ai suoi ultimi lavori dal sound elettronico e dalle atmosfere rarefatte e diradate. Ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Allegra Lusini

Allegra Lusini nasce a Roma, il 3 agosto del 1984. Figlia di Mauro, l’autore della musica della celeberrima C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, portata al successo da Gianni Morandi, Allegra si forma studiando pianoforte e andando a vivere a Londra.

Nel 1998, partecipa al Festival di Sanremo nella sezione giovani, ad appena 14 anni, con il brano Devi stare attenta. Fa il bis l’anno dopo con Puoi fidarti di me. Il primo album a suo nome che esce subito dopo si intitola Al di là del bene e del male.

Amoreopatica

Dopo un periodo di pausa, inevitabile vista la giovanissima età, Allegra torna nel 2004, pubblicando il suo secondo album, dal titolo Su ciò che ero. Due anni dopo è la volta di un disco interamente strumentale Noire. Nel 2007 ritorna a cantare in Pagana, mentre nel 2008 esce l’album Amoreopatica.

In questi anni Allegra firma anche sigle e musiche di sottofondo per diversi programmi Rai, tra i quali Uno Mattina, Linea Verde e per i Mondiali di nuoto. Nel 2010 insieme al Dj Daniele Mastracci forma il gruppo AD. Il loro disco d’esordio è Synthetiko, che vende bene soprattutto in Francia e in Svizzera.

Gli ultimi anni

Allegra nel 2013, diventa direttrice artistica e produttrice musicale per l’etichetta discografica Amarcord. Nel 2017 fa uscire a suo nome l’ep Tulumne, a cui fa seguito l’album Crystallum che ottiene riscontri favorevoli da parte della critica.

Il suo ultimo lavoro si intitola The Dark Queen ed è uscito a febbraio di quest’anno. Un album, dove Allegra continua la sua ricerca sonora, tra dream pop, suggestioni ambient e mantra ipnotici.