Che fine ha fatto Luca Giurato? Scopriamo cosa fa oggi il giornalista

Luca Giurato, oltre che per la sua competenza giornalistica, è un uomo simpaticissimo che è diventato popolare grazie alle sue gaffe televisive.

Gaffe che a un certo punto non erano più del tutto volontarie, come lui stesso ha ammesso in un’intervista. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Luca Giurato

Luca Giurato è nato a Roma, il 23 dicembre del 1939. Inizia la sua carriera giornalistica lavorando come cronista per Paese Sera, per poi proseguire alla Stampa. Passa alla radio conducendo nel 1986 il GR1 per poi diventare vice direttore del TG1 fino all’inizio degli anni novanta.

Il suo esordio televisivo avviene nel 1992, quando conduce A tutta stampa. L’anno dopo approda alla conduzione con Mara Venier di Domenica in, il resto come si suol dire è storia.

Luca, in quell’anno riuscirà anche nell’impresa coi suoi modi maldestri e irruenti di rompere un ginocchio all’amica Mara, ma soprattutto di farsi conoscere e apprezzare per la sua umanità e simpatia.. decisamente travolgente.

La popolarità

Nel 1994 gli viene affidata la conduzione dello storico programma Rai Unomattina dove inizia ad inanellare una serie di gaffe linguistiche e non solo che lo fanno diventare il principale bersaglio di trasmissioni satiriche ed imitazioni.

Mai dire gol e Striscia la Notizia che gli dedica addirittura una rubrica: Ci avrei Giurato, fanno la sua fortuna e il giornalista diventa molto popolare. Condurrà in quegli anni la bellezza di dieci edizioni di Unomattina e altri programmi di successo come Italia Sera e La vita in diretta.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni della sua carriera televisiva, Luca ha partecipato come ospite fisso a Quelli che il calcio, L’isola dei Famosi, I Raccomandati, oltre a condurre Unomattina Week-End nel 2010, anno del suo ritiro dalle scene, per motivi anagrafici.

L’ultima sua apparizione televisiva è datata 27 marzo 2018, il triste giorno dei funerali del grande Fabrizio Frizzi, dove Luca raccontò commosso la grandezza dell’uomo che ci lasciava.