Che fine ha fatto Angela Baraldi? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Angela Baraldi diviene popolare nei primi anni novanta grazie all’intensa A piedi nudi, presentata a Sanremo. Attrice per Gabriele Salvatores in Quo Vadis Baby, Angela nel corso degli anni non ha mai rincorso la popolarità.

Ha portato avanti una carriera nel nome dei progetti di qualità, ripercorriamo la sua storia e scopriamo cosa fa Angela oggi.

Angela Baraldi, gli inizi

Angela Baraldi nasce a Bologna, il 12 giugno del 1964. Inizia la sua carriera negli anni ottanta, collaborando come corista a svariati album di autori della scena bolognese, come Lucio Dalla, Gianni Morandi, Samuele Bersani.

Il suo album d’esordio è datato 1990 e si intitola Viva, prodotto da Lucio Dalla e al quale collaborano Luca Carboni e Biagio Antonacci.

Tre anni dopo, Angela è sul palco del Festival di Sanremo, con A piedi nudi, singolo apri pista del suo secondo album Mi vuoi bene o no? Con il quale vince il premio della critica Mia Martini.

Dammi da mangiare

In questi anni, Angela, inizia anche la carriera come attrice. Recita in Come due coccodrilli di Giacomo Campiotti e in Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enza Negroni.

Ma soprattutto, Francesco De Gregori, col quale aveva già collaborato, le regala la splendida Dammi da mangiare, che nel 1996, sarà il singolo di punta di Baraldi Lubrificanti, il suo terzo album.

L’album, nonostante il valore, non vende e Angela torna alla discografia solo nel 2001 con Rosasporco, ma è il lavoro di attrice a farsi largo in questa fase della sua carriera. Quo Vadis Baby di Gabriele Salvatores in tal senso, rappresenta l’apice della sua carriera cinematografica.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, dopo un periodo d’assenza dalle scene, Angela è tornata nel mondo della musica al fianco di Massimo Zamboni, chitarrista dei CCCP prima e dei CSI dopo, col quale ha ridato luce al repertorio di entrambe le band, sostituendo di fatto Giovanni Lindo Ferretti alla voce.

Tanti i progetti che l’hanno vista coinvolta in questa opera di recupero: Solo una terapia, del 2011, Un’infinita compressione precede lo scoppio. di due anni dopo, il Breviario Partigiano, del 2015.

Nel 2017, Angela è per così dire tornata solista, pubblicando Tornano sempre, che è ad oggi il suo ultimo album di inediti.