Che fine ha fatto Anna Oxa? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Anna Oxa è una delle cantanti italiane più amate, una voce straordinaria che da un pò manca al grande pubblico. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo quali sono i suoi ultimi progetti.

Anna Oxa, gli inizi

Anna Hoxha in arte Anna Oxa nasce a Bari, il 28 aprile del 1961. I suoi esordi risalgono al 1978, quando vestita da punk londinese, look creato per lei da Ivan Cattaneo e con Un emozione da poco, brano scritto per lei da Ivano Fossati, arriva seconda al Festival di Sanremo.

Il Festival della canzone italiana, sarà una costante per Anna. Parteciperà infatti alla manifestazione per ben quattordici volte. E a Sanremo sono legati i suoi brani più celebri che dalla seconda metà degli anni ottanta la renderanno molto popolari e ai vertici delle classifiche.

È tutto un attimo, Quando nasce un amore, Ti lascerò (con la quale vince la kermesse per la prima volta in coppia con Fausto Leali), Donna con te, sono veri e propri classici della canzone italiana.

Senza Pietà

Sono anni di grande successo per la Oxa, che presenta in tv anche Fantastico, storico varietà di Rai Uno assieme a Enrico Montesano. Altro brano di grande successo di quegli anni è Tutti i brividi del mondo.

Nei primi anni novanta, altro singolo di successo è Mezzo angolo di cielo. Vendono bene anche due album dedicati ai cantautori italiani in cui Anna reinterpreta celebri brani della canzone italiana.

Nel 1999 torna a trionfare a Sanremo con Senza pietà e nello stesso anno è la regina dell’estate con la hit Camminando Camminando in duetto con Chayanne.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni, la Oxa ha sorpreso più volte, per i cambi di look e di sound. Indimenticabile la sua interpretazione sanremese ad esempio nel 2006 con Processo a me stessa, scritta da Pasquale Panella.

O ancora l’album Proxima del 2010, con il singolo Tutto l’amore intorno, scritto da Ivano Fossati. Nell’album ci sono collaborazioni importanti come con Francesco Bianconi dei Baustelle e Pacifico.

In tv, oltre ad aver rilasciato interviste, ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2013, mentre nel 2016 è stata giudice ad Amici, dove ha presentato l’inedito L’America non c’è, che rimane ad oggi, il suo ultimo brano edito.