Nel corso degli ultimi giorni è arrivata la triste notizia di Alessandra Mussolini. Per il celebre personaggio televisivo è fortemente a rischio la finale di Ballando con le stelle in quanto il suo partner Maykel Fonts è ancora positivo al Coronavirus. Lei stessa ha deciso di annunciarlo in prima persona a tutti i suoi fan pubblicando un video sul suo profilo Instagram.

Grande dispiacere per Alessandra Mussolini. Il suo compagno di ballo, Maykel Fonts, a seguito di tre tamponi eseguiti, è risultato ancora positivo al Coronavirus. Alla luce di questo, il ballerino non potrà essere presente nella finale di Ballando con le stelle che si terrà sabato 21 novembre 2020. Di conseguenza è a rischio anche la partecipazione di Alessandra Mussolini la quale si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, una delle coppie più amate di Ballando con le stelle, erano riusciti a conquistarsi un posto nella finale del programma. Il Covid però si è messo di mezzo e ora si tratta solo di un sogno svanito nel nulla.

Infatti il celebe ballerino è risultato positivo al terzo tampone e quindi non potrà partecipare all’ultima puntata del noto talent show. Di conseguenza anche la stessa Alessandra Mussolini è costretta a dire addio alla finale del programma in onda su Rai 1.

Con queste parole e con gli occhi pieni di lacrime la diretta interessata ha dato il triste annuncio attraverso un video sul suo profilo Instagram:

Saluto tutti voi che ci avete sostenuto con affetto. Purtroppo Maykel ha questa sospetta positività e quindi non potrà essere con me alla finale. E molto probabilmente non ci sarò neanche io. Io sto facendo tamponi ogni giorno e sono sempre negativa. Il dispiacere è grande per il percorso che abbiamo fatto, perché ci siamo sempre divertiti e io mi sono sempre buttata come ha detto Carolyn Smith. Quindi molto probabilmente non farò la finale.

Sebbene la politica sia negativa al Coronavirus, sarebbe comunque difficile la sua partecipazione al programma in quanto dovrebbe gareggiare con un nuovo partner. Tuttavia, il percorso dei due concorrenti è stato già burrascoso a causa di alcuni incidenti tra cui un infortunio per Fonts e un malore per la Mussolini.