Che fine ha fatto Belinda Carlisle? Scopriamo cosa fa adesso la cantante

Belinda Carlisle, prima come leader delle Go-Go’s, e poi come solista, ha alle spalle una carriera ricca di successi. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso la cantante.

Belinda Carlisle, gli inizi

Belinda Carlisle nasce a Los Angeles il 17 agosto del 1958. Inizia la sua carriera come cantante delle Go-Go’s, band tutta al femminile, che riscuote un ottimo successo nei primi anni 80.

Sono anni tumultuosi per Belinda che del successo prende anche tutti i lati negativi e rischia più volte di morire per un uso smodato di droghe. Il gruppo si scioglie e la Carlisle fa il suo esordio solista nel 1986 con l’album che porta il suo nome e il singolo Mad about you.

Il vero successo per Belinda, arriva un anno dopo con l’album Heaven on Earth che contiene la celebre Heaven is a place on earth ma anche I get week e Circle in the sand.

Gli anni novanta

Belinda chiude gli anni 80 con un altro album di grande successo Runaway Horses, che contiene le hit Leave a light on e Summer rain. Meno bene va il successivo Live Your Life Be Free, del 1991, così come Real, di due anni più tardi.

A Woman and a Man del 1996 chiude una decade decisamente poco fortunata per Belinda e che segna un lungo periodo di silenzio per la cantante. Il ritorno sulle scene avviene nel 2001 con la reunion delle Go-Go’s e la pubblicazione di un album che però non riscuote alcun successo.

Gli ultimi anni

Nel 2007, la Carlisle pubblica il suo settimo album solista, Voilà! Un mix di classici francesi rivisitati. Sei anni dopo esce il best of con inediti Icon che a differenza degli ultimi lavori vende discretamente.

Fioccano così antologie e dischi live. Nel 2017 è uscito invece Wilder Shores, un album sperimentale di mantra e kundalini su sonorità pop. Con le Go-go’s ha presentato quest’anno un documentario al Sundance film festival, rilasciando anche un nuovo singolo, Club zero.