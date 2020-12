Che fine ha fatto Billy Idol? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Billy Idol, una vera e propria icona della musica anni 80 che nel corso degli anni non ha mai smesso di rinnovarsi. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Billy Idol, gli inizi

William Michael Albert Broad, in arte Billy Idol, nasce a Londra, il 30 novembre del 1955. I suoi inizi artistici risalgano alla fine degli anni 70, in pieno movimento punk con i Generation X, gruppo che si differenziava dalle band del periodo perché al punk mischiava pop e rock.

La band ha un discreto successo ma dopo qualche anno, Billy decide di fare da solo. Nel 1982 esce così il suo primo album eponimo con le hit White Wedding e Dancing with Myself. L’anno dopo è la volta di Rebel Yell, l’album che lancia Billy nell’olimpo delle pop star mondiali.

Il Successo

Rebel Yell contiene, oltre alla title track anche i singoli Eyes Without a Face, e Flesh For Fantasy, vere e proprie canzoni manifesto degli anni 80. Nel 1986 esce il terzo album di Billy, Whiplash Smile, un altro successo mondiale.

To Be A Lover, Don’t Need A Gun e Sweet Sixteen sono le hit dell’album, che vende milioni di copie. Charmed Life, il quarto lavoro di Idol datato 1990, non è da meno, con Cradle of Love come singolo di punta.

Cyberpunk, di tre anni più tardi invece si rivela un flop dal punto di vista commerciale, ma è un album decisamente sperimentale per la musica dell’epoca. Registrato a casa utilizzando un Mac, conteneva per la prima volta nella storia della musica, l’indirizzo email dell’artista.

Gli ultimi anni

Dopo il flop di Cyberpunk, Idol va incontro a un periodo di depressione e inizia a far uso di droghe. Per fortuna diventa padre e riesce a buttarsi alle spalle il brutto periodo dedicandosi alla famiglia.

In questi anni recita in alcuni film, tra cui The Doors di Oliver Stone, e interpreta se stesso in Prima o poi me lo sposo. Billy torna alla musica nel 2005 con l’album Devil’s Playground a cui fa seguito nel 2014 Kings & Queens of the Underground.

Recentemente ha collaborato più volte con Miley Cyrus, cantando live con lei la sua Rebel Yell e per il brano Night Crawling contenuto nell’ultimo album della Cyrus, Plastic Hearts.