Dopo quasi un anno passato in totale sobrietà, Miley Cyrus ha ceduto alle vecchie tentazioni. Durante la pandemia da Coronavirus è, infatti, ricaduta nell’alcolismo. Una sbandata che non le ha impedito comunque di rimettersi subito in riga. Da due settimane è di nuovo sobria. La pop star di fama mondiale, oggi 28enne, lo ha confessato a Zane Lowe di Apple Music nel corso di un’intervista per il lancio di Plastic Hearts, il suo settimo album in studio che uscirà il 27 novembre.

Miley Cyrus non si sente con la coscienza sporca

La cantante ha spiegato di non sentirsi con la coscienza sporca per essere tornata a bere durante la pandemia. Non bisogna arrabbiarsi – ha spiegato -, ma chiedersi cos’è successo. Per lei è complicato perché non è una persona moderata, ma non crede che tutti debbano essere completamente sobri.

Massima disciplina

L’importante è che ciascuno faccia ciò che è meglio per sé. La fu Hannah Montana assicura di non avere un problema con l’alcool perché è parecchio disciplinata. Quando intende bere, beve. Ma quando decide di smettere, smette.

Lo scorso giugno Miley Cyrus aveva raccontato di essere sobria da sei mesi: zero alcool, zero marijuana. In un’intervista rilasciata a Variety, aveva spiegato di volersi svegliare lucida ed essere al massimo delle sue energie. In tanti avevano attribuito la sua decisione di uno stile di vita sano al fidanzato di allora Cody Simpson.

La relazione con Cody Simpson

La scintilla tra loro era scoccata nell’ottobre 2019, una volta che lei aveva chiuso il matrimonio lampo con Liam Hemsworth, l’amore di sempre. Poi, lo scorso agosto, Miley Cyrus ha svelato che pure la relazione con il cantante australiano era finita.

Miley Cyrus felice di essere di nuovo sobria

Chissà se l’ennesima delusione sentimentale abbia contribuito alla ricaduta nell’alcool e nelle droghe. Ad ogni modo, l’ex stellina Disney è di nuovo sobria e ne è felice. Ha intenzione di restare lucida per poter raccontare la sua storia.