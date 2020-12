Che fine ha fatto Brando? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Brando è diventato popolare agli inizi degli anni novanta portando in Italia il genere rockabilly. Nel corso degli anni ha saputo sempre rinnovarsi. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Brando, gli inizi

Orazio Grillo, in arte Brando, nasce a Catania il 15 settembre 1969. Inizia la sua carriera giovanissimo come leader del gruppo Boppin’ Kids con il quale incide tre album (Go Wild, Just for fun e Still Rockin) e si fa notare e apprezzare in particolare dagli amanti del rock’n’roll classico Americano.

Il suo esordio solista avviene nel 1992 con l’album Santi e Peccatori, un album di rock più moderno rispetto ai lavori coi Boppin’Kids. I singoli che ottengono un discreto successo, sono Donne in amore e Oh Mary.

Nel 1994 è la volta di Fuori dal Branco, ricco di collaborazioni internazionali e tante belle canzoni come Martha, Fatti i fatti tuoi e Dimmi come va. Di tre anni più tardi è invece Buoni con il mondo, un lavoro più cantautorale. Tra i brani: Chi ama come me, Cuore e Liberi.

La collaborazione con Jovanotti

Sul finire degli anni novanta Brando incontra Lorenzo Cherubini e si apre alle sonorità latine. Il risultato è l’album No Autostop, col quale aprirà i concerti del tour di Jovanotti dell’epoca.

La titletrack, Bellezza mia e Innamorati portano la firma di Lorenzo. Motocross viene ristampato un anno dopo, con l’aggiunta dei singoli Sin Corazon, Azucar Moreno e La mia vita.

Un periodo d’oro per Brando che nel 2002 lancia il singolo Se ci credi ed è tra gli autori di Sei volata via, brano portato al successo da Ron.

Il Produttore

Dopo l’uscita dell’album Boogie Nights nel 2006 e altri progetti collaterali come una breve reunion celebrativa con i Boppin’Kids, Brando si dedica alla produzione di altri artisti.

In qualità di produttore, due sono i suoi più grandi successi: Viva i romantici dei Modà e Schiena di Emma Marrone, tra gli album più venduti in Italia negli ultimi anni.