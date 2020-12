Dolore per Emma Marrone: “Quando tornerò a casa per Natale, tu non ci sarai”

Dolore e tristezza per la cantante Emma Marrone, è morto il cane Gaetano. La cantante ha dato la triste notizia con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Migliaia sono stati i commenti da parte dei suoi numerosi fan, che hanno voluto mostrarle affetto e vicinanza.

Credit: real_brown – Instagram

Quando tornerò a casa per Natale, tu non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore Mio. Grazie di tutto.

Credit: real_brown – Instagram

Questo il commovente ultimo saluto della cantante per il suo amico a quattro zampe. Emma ha scelto di accompagnare le sue parole con delle fotografie che la raffigurano in compagnia del cane, entrambi felici sotto i raggi del sole.

Quando Emma Marrone ha compiuto i primi passi nella trasmissione Amici, Gaetano era già al suo fianco. Per tutta la vita, il cucciolo l’ha accompagnata verso ogni traguardo e l’ha vista diventare la donna forte e meravigliosa che è oggi. Viveva a Lecce, con la sua mamma e il suo papà.

Credit video: Michela Channel II – YouTube

Emma Marrone giudice di X-factor

In queste periodo, come tutti sanno, la cantante è occupata per il suo lavoro di giudice di X-Factor. Insieme a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. La finale dello show, andrà in onda il prossimo giovedì sera.

Credit: X-Factor 2020

Emma, così come gli altri giudici, è rimasta in sfida con un solo concorrente: Blind. Un giovane talentuoso, con un passato molto complicato.

I concorrenti rimasti in gara, oltre alla categoria di Emma, sono: Casa di Lego per la categoria di Hell Raton, i Little Pieces of Marmelade per la categoria di Manuel Agnelli e Naip per la categoria di Mika.