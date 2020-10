Che fine ha fatto Cristina Donà? Scopriamo cosa fa oggi la cantautrice

Cristina Donà è una delle più apprezzate cantautrici di casa nostra, poetica e intensa come poche. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso Cristina.

Cristina Donà

Cristina Donà, pseudonimo di Cristina Trombini, è nata a Rho, il 23 settembre del 1967. La sua carriera artistica inizia nei primi anni 90, dopo essersi diplomata in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Apre per gli Aferhours, arriva terza al Premio Ciampi, ma per il suo debutto discografico bisogna attendere il 1997. Tregua, prodotto da Manuel Agnelli, vince il Premio Tenco come miglior album d’esordio.

Oltre alla title track dedicata a Kurt Cobain, nell’album spiccano Ho sempre me e Stelle buone. Nido, sempre prodotto da Agnelli, di due anni più tardi, conferma il talento assoluto di Cristina, con brani come Goccia e Volevo essere altrove e le collaborazioni con Morgan e Robert Wyatt.

La maturità

Dopo un periodo di pausa, la Donà torna sul mercato discografico nel 2003 con Dove sei tu, album che vede alla produzione Davey Ray Moor, ex leader dei Cousteau. Tra i brani: Triathlon, Nel mio giardino e Invisibile.

Quattro anni più tardi, è la volta de La quinta stagione, che contiene Universo, Settembre, I duellanti. Cristina è ormai un’istituzione del rock d’autore made in Italy. Nel 2011 esce Torno a casa a piedi, con Miracoli e Un esercito di alberi a far da traino.

Nel 2014 la Donà pubblica Così vicini che oltre alla title track, scelta come singolo, contiene anche la splendida Il senso delle cose, che vince la Targa Tenco come migliore canzone, ex equo con Le storie che non conosci di Samuele Bersani e Pacifico.

Gli ultimi anni

Nel 2017 Cristina fa uscire un album celebrativo per i suoi vent’anni di carriera. L’album Tregua 1997-2017 Stelle Buone è una nuova versione del suo album di esordio, riletto in compagnia di nuovi talenti che duettano con lei, come La Rappresentante di Lista, Blindur, Io e la Tigre e tanti altri.

Lo scorso anno è uscito Ginevra Di Marco & Cristina Donà, un album finanziato da una campagna crowdfunding che contiene inediti e nuove versioni di brani già pubblicati da entrambe le artiste.