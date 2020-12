Che fine ha fatto Daniele Stefani? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Daniele Stefani è diventato popolare negli anni 2000 grazie a una serie di singoli di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Daniele Stefani, il successo

Daniele Stefani nasce a Milano, il 1º dicembre del 1980. Fa il suo esordio nel mercato discografico nel 2002, con l’album Amanti eroi che grazie ai singoli Un giorno d’amore e Uno straccio d’emozione vende molto bene, non solo in Italia ma anche all’estero.

Nel 2003 Daniele è sul palco del Festival di Sanremo nella sezione giovani dove presenta il brano Chiaraluna con il quale si classifica al sesto posto. Nello stesso anno Stefani è al Festivalbar con Una lacrima.

Nel 2005 esce il secondo album Adesso o mai, con Dimenticami e Non piangere a trainare l’album anche nei paesi dell’America Latina.

Punto di partenza

Nel 2008 è la volta del terzo album Punto di partenza, con i singoli Oltre ogni senso, Niente di speciale, Batticuore e Il tempo gira. Seguono diversi concerti in Italia e all’estero.

In questi anni Stefani si dedica ad esportare la sua musica oltre i confini nazionali. Nel 2013 esce il brano People and Places col featuring di Ben V Pierrot leader della band Curiosity killed the cat.

L’anno dopo è protagonista della versione spagnola del musical Cats ed esce il suo primo album in spagnolo Siento la Distancia con l’omonimo brano a far da traino.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Daniele ha portato live gli spettacoli Viva l’Italia, dove oltre ai suoi successi esegue i brani italiani più noti e Con la testa e con il cuore si va ovunque che racconta la storia dell’atleta paralimpica Giusy Versace.

Nel 2018 ha pubblicato due singoli, Italiani e Generazione Trentenni che hanno anticipato il nuovo album La fiducia. L’omonimo singolo estratto vede il featuring di Paolo Ruffini e nel videoclip la partecipazione di Giusy Versace.