Che fine ha fatto Danilo Amerio? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Danilo Amerio è diventato popolare negli anni novanta grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi il cantautore.

Danilo Amerio, gli inizi

Danilo Amerio nasce ad Asti, il 30 giugno del 1963. Inizia la sua carriera sul finire degli anni ottanta quando contribuisce alla realizzazione di Gente di mare, portata al successo dalla coppia Raf, Umberto Tozzi e di Donna con te per Anna Oxa.

In questi anni inoltre, Danilo in qualità di corista è presente in molti dischi di artisti del calibro di Mia Martini, Jovanotti, Marco Masini e altri. Nel 1992 con il brano Buttami via, che si rivelerà un discreto successo, partecipa al Cantagiro. Nello stesso anno esce il suo primo album: Lato Latino.

Sanremo

Nel 1993 Danilo, fa parte de I ragazzi di Via Meda, coro che accompagna Mietta al Festival di Sanremo nel brano Figli di chi. Nel 1994 partecipa a Sanremo da solista con il brano Quelli come noi, singolo estratto dal suo secondo album Danilo Amerio, che una sorta di riedizione del primo più alcuni inediti.

Nello stesso Sanremo partecipa come produttore di Signor Tenente celebre brano di Giorgio Faletti. L’anno dopo Amerio torna sul palco dell’Ariston con Bisogno d’amore. Il brano è un buon successo e si classifica al sesto posto nella classifica del Festival. Esce così il nuovo album intitolato per l’appunto Bisogno d’amore.

Gli ultimi anni

Nel 1999 Danilo da alle stampe Fidati del tuo cuore, il suo nuovo album. Da qui in poi Amerio si dedica principalmente alla carriera di produttore e autore. In questa veste torna a Sanremo nel 2008 col brano Non finisce qui di Little Tony.

Nel 2009 anticipato dal singolo Il mercato degli Angeli esce Ali digitali, un concept su internet, a cui fa seguito due anni dopo L’amore ha un altro colore. Nel 2012 in compagnia di Giancarlo Sbriziolo, cantante dei Dik Dik incide l’album Dr. Jeckyll & Mr. Hide.

Nel 2016 fa uscire una nuova versione de Il pagliaccio e il musicista, già eseguito in duetto con Giorgio Faletti nel 1995. In questi ultimi anni ha portato live la sua musica nello spettacolo Danilo Amerio Circus.