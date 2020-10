Che fine ha fatto Fabrizio Moro? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Fabrizio Moro è uno dei cantautori più apprezzati in Italia e nel corso degli anni ha riscosso enorme successo

Fabrizio Moro è uno dei cantautori più apprezzati di casa nostra. Nel corso degli anni ha portato al successo diversi brani e con il collega Ermal Meta ha recentemente vinto il Festival di Sanremo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo quali sono i suoi ultimi progetti.

Fabrizio Moro, gli inizi

Fabrizio Moro, pseudonimo di Fabrizio Mobrici, è nato a Roma, il 9 aprile del 1975. Il suo primo singolo è datato 1996, e si intitola Per tutta un’altra destinazione, che passa inosservato al grande pubblico.

Non va meglio quattro anni più tardi con Un giorno senza fine, col quale Fabrizio partecipa a Sanremo Giovani e il primo album a suo nome. Nel 2005 esce il suo secondo album Ognuno ha quello che si merita, con il singolo Ci vuole un business, ma anche in questo caso i risultati sono deludenti.

Pensa

Nel 2007 arriva la svolta con il brano Pensa, Fabrizio arriva al cuore degli italiani e stravince la sezione giovani del Festival di Sanremo. Esce l’album dal titolo omonimo con i singoli Fammi sentire la voce e Parole rumori e giorni.

L’anno dopo, Moro torna a Sanremo con Eppure mi hai cambiato la vita, una ballad intensa che arriva al terzo posto. Il nuovo album Domani, ne conferma il successo, grazie anche alla hit Libero, sigla della serie tv I Liceali.

Tra il 2009 e il 2010, Fabrizio fa uscire un ep Barabba e un album Ancora Barabba, dopo aver partecipato a Sanremo con Non è una canzone. Nel 2012 torna a Sanremo in veste d’autore per Noemi che porta al terzo posto Sono solo parole.

Non mi avete fatto niente

Nel 2013 esce L’inizio, con il singolo Sono come sono. Di due anni più tardi è Via delle Girandole 10, che può essere considerato il punto più alto della sua produzione. Nel 2017 torna a Sanremo con Portami via. Successivamente esce l’album Pace.

In compagnia del collega Ermal Meta, nel 2018, calca ancora il palco dell’Ariston con Non mi avete fatto niente vincendo la kermesse. L’anno dopo è la volta di Figli di nessuno il nuovo album di inediti.

Il 20 novembre uscirà Canzoni d’amore nascoste, con 4 inediti e 9 canzoni del precedente lavoro rivisitate. Il prossimo anno, dovrebbe uscire, usiamo il condizionale perché le riprese sono appena iniziate, il suo primo film da regista: Ghiaccio.