Che fine ha fatto Federico Stragà? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Federico Stragà è diventato popolare agli inizi degli anni duemila grazie a un paio di singoli di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso Federico.

Federico Stragà, gli inizi

Federico Stragà nasce a Belluno, il 10 luglio del 1972. Dopo gli inizi giovanili in alcune band, approda da solista a Sanremo Giovani nel 1997 con il brano La notte di San Lorenzo. L’anno dopo, è fra le nuove proposte con Siamo noi che ottiene un discreto successo.

Esce così il suo album d’esordio intitolato semplicemente Federico Stragà per la BMG Records. Il lavoro è prodotto da Bruno Tebaldi e Maura Maionchi.

Il successo

Due anni dopo, nel 2000, arriva il successo con L’Astronauta, brano che non mancherà di suscitare polemiche, vista l’evidente somiglianza con Domenica d’Agosto di Bobby Solo.

Verrà incisa anche una versione remix in compagnia appunto del cantante di Una lacrima sul viso e anche Franco Battiato in seguito rifarà il brano in duetto con Federico.

Esce così l’album Click Here che contiene anche altri singoli di successo: Cigno Macigno e Eleonora non si innamora. Nel 2002 Stragà vince Un disco per l’estate con Il coccodrillo vegetariano, singolo apripista dell’album Giorni che è però una sorta di raccolta dei suoi primi lavori.

Gli ultimi anni

Nel 2003, all’apice del successo, Federico torna a Sanremo, in coppia con Anna Tatangelo col brano Volere volare, un brano lontano dalle atmosfere giocose a cui aveva abituato il pubblico e l’esperienza si rivela una delusione.

Dopo anni di silenzio torna nel 2008 con un disco omaggio a Frank Sinatra. Successivamente incide un paio di singoli come Il semaforo, Dentro il tempo e Che cos’è l’arte? che passano però inosservati.

Nel 2018, Federico ha finalmente pubblicato un nuovo album di inediti: Guardare fuori, che contiene il singolo Ho esaurito la paura. Questo album è il primo, scritto interamente da lui.