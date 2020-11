All Together Now è il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. In questa edizione, il talent è stato rivisitato e ampliato, e sta ricevendo tantissimi consensi, ma comunque non mancano i battibecchi, come quello tra Anna Tatangelo e Rita Pavone durante la scorsa puntata.

Michelle si è subito adattata al ruolo di conduttrice di All Together Now. Oltre ad essere incredibilmente presente e di sostegno con i concorrenti, è anche eccezionale nelle sue esibizioni, che molto spesso includono anche la giuria. Le poltrone dei giudici sono occupate da Rita Pavone, J Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga, e spesso anche loro prendono parte allo show.

Ma non può essere sempre tutto rose e fiori. Infatti, durante la puntata di ieri, una lite furibonda ha acceso lo studio. Dopo l’esibizione degli Amabili, Anna Tatangelo ha dato il suo giudizio positivo sulla coppia. La giudice, poi, dissente da chi pensa che la voce del marito sia più definita di quella della compagna, dicendo: “Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme”.

Rita Pavone ha deciso di intervenire, facendo un’allusione all’accoppiata che Gigi D’Alessio-Tatangelo: “Parla la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia“. Anna, punta nel vivo da quelle parole, e subito ha replicato:

“Adesso ti rispondo bene. Sai che ho la massima stima per te, con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha una sua carriera. Abbiamo fatto un solo pezzo insieme, ma dopo tanti anni lui sta ancora in giro e io sto ancora in giro. Se poi andiamo sul lato privato, è ovvio che io sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti”.

Insomma, gli animi si sono parecchio scaldati, tanto che Francesco Renga, forse per sdrammatizzare, ha esclamato: “Scatta la rissa”. Sui social, la maggior parte degli utenti ha dato manforte alla Tatangelo, spesso suscitando anche la reazione di Rita Pavone.