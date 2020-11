Che fine ha fatto Fiordaliso? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Fiordaliso è una delle cantanti più amate, famosa in tutto il mondo grazie alla celebre Non voglio mica la luna

Fiordaliso è una delle cantanti italiane più amate. Tanti i suoi successi in quaranta anni di carriera. Ripercorriamo la sua vita artistica e scopriamo cosa fa adesso Marina.

Fiordaliso

Marina Fiordaliso, è nata a Piacenza, il 19 febbraio del 1956. La sua carriera inizia sul finire degli anni 70 con l’Orchestra Bagutti, con la quale incide alcuni brani. Nel 1981 con la canzone Scappa via vince il Festival di Castrocaro, inizia così la sua carriera solista.

L’anno dopo partecipa a Sanremo con Una sporca poesia, che ottiene un discreto successo. Torna sul palco dell’Ariston nel 1983 con Oramai, successivamente esce il primo album a suo nome. Nel 1984 è ancora Sanremo con la celebre Non voglio mica la luna. Un successo mondiale.

Se non avessi te

Dopo il successo clamoroso di Non voglio mica la luna, Marina non lesina le partecipazioni a Sanremo: Il mio angelo (1985), Fatti miei (1986), Per noi (1988) e Se non avessi te (1989) scritta per lei da Toto Cutugno che otterrà un buon successo.

Altro successo sanremese è Il mare più grande che c’è del 1991. Un buon periodo per Fiordaliso che culmina nella sua partecipazione a Domenica in nel 1993. Nel 95 è protagonista a teatro in Fratelli di Sangue, un musical di Willy Russel, che ottiene un enorme successo.

Gli ultimi anni

Nella seconda metà degli anni novanta, Marina si allontana dalle scene musicali. Torna a Sanremo nel 2002 con Accidenti a te, un discreto successo. Ma la tv la reclama. Partecipa a Music Farm nel 2003, e nel 2004 entra nel cast di Piazza Grande per due stagioni.

Nel 2006 torna a teatro con Menopause – The Musical, di Manuela Metri ed è un altro grande successo di pubblico, che verrà riproposto negli anni. Nel 2008 è ancora in tv partecipando al reality La Talpa.

In questi ultimi anni Marina ha partecipato a tanti programmi televisivi: Tale e quale show, L’isola dei famosi, Domenica Live, La prova del cuoco. L’ultimo suo album di inediti è del 2015: Frikandò, totalmente auto prodotto.