Che fine ha fatto Toto Cutugno? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Con oltre cento milioni di copie vendute, Toto Cutugno è uno dei cantautori più amati d’Italia. I suoi brani hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso Toto.

Toto Cutugno, gli inizi

Toto Cutugno è nato a Tendola, il 7 luglio del 1943. Dopo gli esordi come leader degli Albatros e un terzo posto a Sanremo nel 1976 con la canzone Volo AZ504, inizia la carriera solista.

Il suo primo successo è Donna donna mia, che diventa la sigla di Scommettiamo? Mentre come autore firma per Adriano Celentano la celebre Soli.

Toto Cutugno, il successo

Nel 1980 Toto torna a Sanremo con Solo noi, vincendo la kermesse, il brano è un successo. Così come il tempo se ne va, che scrive per Celentano. Nel 1983 è ancora a Sanremo con L’Italiano, che arriva quinta ma diventerà uno dei brani più conosciuti a livello mondiale, vendendo milioni di copie.

Secondo a Sanremo 84 con il brano Serenata, secondo l’anno dopo come autore per Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi. Arriva quarto due anni dopo con Azzurra malinconia, mentre nel 87 è di nuovo secondo con l’intensa Figli.

L’eterno secondo, come viene ribattezzato in quei tempi, non smentisce la sua fama e conquista il secondo posto a Sanremo per tre anni consecutivi dal 1988 al 1990, rispettivamente con Emozioni, Le mamme e Gli amori. Si rifà vincendo l’Eurovision Song Contest con Insieme:1992.

La tv e altri successi

Nel corso degli anni novanta, Toto diventa anche conduttore di diversi programmi di successo delle reti Rai: Piacere Raiuno, Stasera mi butto e.. tre, Domenica in, I Fatti vostri.

Non smette Cutugno comunque di scrivere nuove canzoni e non perde occasione di tornare a Sanremo, come nel 1995 con Voglio andare a vivere in campagna o dieci anni dopo in coppia con Annalisa Minetti. Come noi nessuno al mondo, che manco a dirlo, si classifica al secondo posto.

Gli ultimi anni

Nel 2008 e nel 2010 Toto è ancora a Sanremo, rispettivamente con Un falco chiuso in gabbia e Aeroplani. Tornerà a Sanremo nel 2011 e 2013 ma soltanto in veste di ospite.

Nel 2016 torna a scrivere per Adriano Celentano: Ti lascio amore, brano interpretato in duetto dal molleggiato e da Mina. Nel 2019 torna in tv come giudice di Ora o mai più, dopo aver superato problemi di salute.