Che fine ha fatto Flavia Fortunato? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Flavia Fortunato è diventata popolare negli anni ottanta grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, ma ha fatto anche una discreta carriera televisiva, prima di ritirarsi dalle scene. Ripercorriamo la sua storia artistica.

Flavia Fortunato, gli inizi

Flavia Fortunato nasce a Cosenza, il 16 marzo del 1964. Inizia la sua carriera nel 1982, incidendo il brano Delirio. L’anno dopo è sul palco dell’Ariston con Casco blu, un discreto successo, così come il singolo successivo, Promessa d’amore.

Nel 1983, Flavia torna a Sanremo con Abbracciami ogni sera, uno dei suoi brani più noti. In contemporanea la Fortunato inizia la sua carriera televisiva in programmi musicali come Hit Parade e Discoteca Festival.

Verso il 2000

Nel 1984 esce il suo primo album, intitolato semplicemente Flavia. Un anno dopo è ancora tv. La Fortunato è infatti ospite fissa di Buona Domenica. Nel 1986 è di nuovo a Sanremo con il brano Verso il 2000, al quale fa seguito l’album che porta lo stesso titolo.

Nel 1987 e nel 1988 Flavia partecipa ancora a Sanremo con i brani Canto per te e Una bella canzone. Nel 1989 è invece nuovamente in tv su Rai uno con Buona Fortuna Estate. Nel mentre fa il suo esordio a teatro in L’opera da tre soldi. E nel 1990 da alle stampe il nuovo album Piccole danze.

Dopo un album dedicato alla figura femminile Le donne chi sono, con brani scritti da autori come Biagio Antonacci e Riccardo Cocciante, Flavia torna a Sanremo con Franco Fasano con Per niente al mondo, che si rivela un discreto successo, così come l’altro singolo inciso insieme: Nei miei pensieri.

Gli ultimi anni

Teatro, radio, televisione e tanti concerti, sono questi gli impegni assunti da Flavia dopo quel fortunato Sanremo con Franco Fasano. Purtroppo però non ha più pubblicato album di inediti.

In tv ha condotto due edizioni di Giochi senza frontiere, nel 98 e nel 99 e nel 2005 ha affiancato Luciano Rispoli a il Tappeto volante. Dopo la nascita dei suoi due figli, Flavia, ha di fatto abbandonato le scene per dedicarsi alla sua famiglia.