Che fine ha fatto Gazebo? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Gazebo icona degli anni 80 con grandi successi come I Like Chopin e Masterpiece

Gazebo è stato una vera e propria icona degli anni ottanta grazie a delle hit che hanno scalato le classifiche. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Gazebo, il successo

Paul Mazzolini in arte Gazebo, nasce a Beirut il 18 febbraio del 1960. Figlio di un italiano e di una americana, Paul cresce e studia musica a Roma. Il suo esordio discografico è datato 1982, con il singolo Masterpiece che è subito un grandissimo successo.

Un anno dopo è la volta dell’album, intitolato semplicemente con il suo nome, che oltre a Masterpiece contiene altre hit: Lunatic, Love in Your Eyes, Gimmick e l’indimenticabile I Like Chopin. Nello stesso anno, Gazebo scrive per Ryan Paris il brano Dolce Vita, un altro grande successo.

Italo Disco

Dopo questo inizio di carriera fulminante purtroppo Gazebo non riesce a ripetersi in termini di vendite, anche se Telephone Mama, Univision e The Raimbow Tales sono album più che discreti. Più che altro è il fenomeno dell’Italo Disco, genere col quale viene identificato, a esser giunto al capolinea.

Per questo motivo il nostro negli anni successivi si dedica per lo più alla produzione e sul mercato usciranno diversi best of con qualche inedito e remix. Nel 2008, con un sound più vicino a sonorità synth pop ottiene un buon successo col singolo Virtual Love contenuto nell’album The Syndrone.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, Gazebo ha rilasciato un album live nel 2013, a cui ha fatto seguito l’album di inediti Reset, nel 2015. Da questo lavoro vengono estratti i singoli Blindness, Wet Wings e The Secret.

Nel 2018 è la volta di Italo by Numbers, dove Gazebo reinterpreta i grandi successi degli anni 80 con l’aggiunta dell’inedito La Divina, dove per la prima volta, canta in italiano.

Quest’anno ha invece pubblicato una versione inedita di I Like Chopin a sostegno di medici e infermieri impegnati a far fronte all’emergenza Covid.