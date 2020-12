Che fine ha fatto Gianni Togni? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Gianni Togni è diventato molto popolare negli anni ottanta grazie al clamoroso successo di Giulia, a cui sono seguite diverse altre hit. Ripercorriamo la sua storia artistica e quali sono i suoi ultimi progetti.

Gianni Togni, Luna

Gianni Togni nasce a Roma, il 24 luglio del 1956. Fa il suo esordio nel mondo della canzone nel 1975 con l’album In un simile circostanza. Ma è col secondo album, pubblicato a distanza di cinque anni che si fa notare dal grande pubblico.

E in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco m’invento è il lunghissimo titolo del disco che contiene Luna, il suo brano più celebre.

Gli anni ottanta sono gli anni d’oro per Gianni che realizza album di qualità che vendono anche molto bene: Le mie strade (1981), Bollettino dei naviganti (1982),Gianni Togni (1983), Stile libero (1984). Tra i singoli di successo: Semplice (1981), Attimi (1981), Vivi (1982), Per noi innamorati (1983) e Giulia (1984), altra grande hit.

Tra silenzi e ritorni

Dopo un paio di album e qualche buon singolo come Segui il tuo cuore Siamo una cosa sola, Gianni apre gli anni 90 con l’album Singoli. Il successo torna però solo nel 96 con la raccolta Cari amori miei a cui fa seguito l’anno dopo Ho bisogno di parlare.

Sul finire degli anni novanta Gianni inizia a collaborare con Massimo Ranieri, per il quale produce l’album Canzoni in corso e per il teatro scrive alcuni musical. Torna a pubblicare un album nel 2006 La vita nuova a cui fa seguito un altro periodo di silenzio.

Il bar del mondo, altro album di inediti, esce infatti a distanza di nove anni dal precedente, nel 2015. Un anno dopo è la volta di Canzoni ritrovate.

Futuro improvviso

Nel 2019, Togni torna a far parlare di se grazie a Jovanotti che inserisce in un suo album una cover della celebre Luna. Togni si esibisce live con Cherubini in una data del tour.

Futuro improvviso, il nuovo album di inediti esce nello stesso anno. Quest’anno invece Gianni è tornato recentemente col singolo La luce delle stelle, un brano del 1986 riletto in chiave più moderna.