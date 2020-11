Se si cerca un cantante che riesca a mettere d’accordo diverse generazioni, sicuramente uno dei più consigliati è il mitico Jovanotti, che ha tanta fama alle spalle. Vediamo chi è suo fratello, Bernardo Cherubini, cosa fa nella vita ed altre informazioni appartenenti alla sua persona.

Biografia di Bernardo Cherubini

Bernardo Cherubini è nato a Roma il 1° maggio del 1963 ed ha, attualmente, 57 anni. Si tratta del figlio del noto Mario Cherubini e di sua moglie Viola Cardinali. Non è solo il fratello di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ma anche della scrittrice Anna Cherubini.

Nel 2007 la famiglia ha anche subito un grave lutto. Infatti, hanno dovuto affrontare la morte di loro fratello Umberto Cherubini, morto in un incidente di volo. La famiglia, comunque, è sempre stata molto unita, nonostante la fama spesso giochi brutti scherzi.

Carriera

Stando a quanto racimolato in giro per il web, Bernardo Cherubini è un attore. Infatti, lo abbiamo visto all’interno di alcuni lavori cinematografici, come Panarea, pellicola del 1997. La recitazione, però, è stata solo momentanea, una fase transitoria, nonostante la passione. Infatti, adesso, sappiamo che si occupa di tutt’altro.

L’uomo è attualmente un wedding planner e tour operator. Tutto questo è venuto fuori anche nel programma condotto da Flavio Insinna, L’Eredità. Infatti, è stata concorrente della trasmissione ed è riuscito anche a stupire il pubblico a casa.

Vita privata

Oltre al forte attaccamento con la sua famiglia, abbiamo anche altre informazioni attinenti alla sua vita privata. Sappiamo, infatti, che l’uomo ha una compagna di nome Tiziana, ma se abbiano o meno figli non è noto al pubblico a casa. Si sa, invece, che ha una bella amicizia con un personaggio molto noto al pubblico: Fiorello.

Infatti, lo stesso comico, ospite della trasmissione di Raffaella Carrà A Raccontare Comincia Tu, ha raccontato che da ragazzo ha fatto da animatore insieme proprio a Bernardo Cherubini. Il tutto si è svolto in un villaggio turistico e qui i due hanno instaurato una bella amicizia.