Che fine ha fatto Kate Bush? Scopriamo cosa fa adesso la cantautrice

Kate Bush, una voce unica, che ha avuto successo sin dal suo esordio, risalente alla fine degli anni 70. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Kate Bush, il successo

Catherine Bush, in arte Kate Bush, nasce a Welling, il 30 luglio del 1958. Esordisce ad appena 20 anni con l’album The Kick Inside che trainato dai singoli Wuthering Heights, Them heavy people, Strange phenomena e The man with the child in his eyes, si rivela un successo mondiale.

L’anno dopo è la volta di Lionheart che conferma il successo della Bush, grazie alle hit Symphony in Blue e Wow, anche se non vende come il precedente. Nel 1980, la Bush torna con un album bellissimo, Never for Ever e canzoni del calibro di Babooshka, Army Dreamers, Breathing.

The Dreaming del 1982 è invece un album a tratti sperimentale, auto prodotto dalla stessa artista. Tra i brani Sat in Your Lap, Night of the Swallow, Suspended in Gaffa.

Running Up That Hill

Con Hounds of Love del 1985, Kate torna al successo di massa. Tra i brani, oltre alla splendida title track, Running Up That Hill (A Deal with God), The Big Sky, Cloudbusting.

Vende bene ma meno del suo predecessore The Sensual World, album del 1989, con tra i brani, Love and Anger e This Woman’s Work. Così come The Red Shoes, datato 1993, con i singoli Rubberband Girl e Eat the Music.

A questo punto la Bush sparisce volutamente dalle scene, principalmente per dedicarsi alla crescita del figlio. Dodici anni dopo riappare con l’album Aerial, con il singolo King of Mountain che ancora una volta vende bene ma non riesce a ripetere i fasti di un tempo.

Gli ultimi anni

Nel 2011 la Bush torna con 50 Words for Snow, con il singolo Wild Man e un duetto con Elton John nel brano Snowed in at Wheeler Street. L’album, un concept dedicato alla neve, si rivela un flop dal punto di vista commerciale.

Successivamente sono usciti album live, antologie, di rarità e versioni rimasterizzate, mentre Kate ha centellinato le sue presenze in pubblico e le apparizioni dal vivo.